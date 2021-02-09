Faizsiz ev fırsatı! Milyonlara müjde

Faizsiz konut edindirme sistemi yasalaşıyor. Faizsiz ev ve otomobil şirketlerinin sayısının son dönemde artması, şikâyetlerin de yoğunlaşması üzerine ekonomi yönetimi çalışma başlattı. Vatandaşın mağdur olmaması için yapılacak düzenlemeyle şirketlere zorunlu şartlar getirilecek. 250 bin katılımcının bulunduğu bu sistem ile bugüne kadar 90 bin vatandaş ev edindi.

Kayıtdışı ekonomiyle mücadele sürdürülebilir ekonominin olmazsa olmazı. Son günlerde alınan kararlar da hemen hemen her alanda denetimin artışına işaret ediyor.

Sabah'tan Özlem Doğaner'in haberine göre faizsiz konut edindirme sistemi de yasalaşıyor. Faizsiz ev ve otomobil şirketlerinin sayısının son dönemde artması, şikâyetlerin de yoğunlaşması üzerine ekonomi yönetimi çalışma başlattı. Vatandaşın mağdur olmaması için yapılacak düzenlemeyle şirketlere zorunlu şartlar getirilecek. 250 bin katılımcının bulunduğu bu sistem ile bugüne kadar 90 bin vatandaş ev edindi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'nda sürdürülen çalışmaların yakın zamanda yasa teklifi olarak TBMM 'nin gündemine getirilmesi bekleniyor. Çalışmalara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da katılıyor. Buna göre, faizsiz ev sisteminin finansal kiralama, factoring ve leasing sektörüne 'tasarruf finansman şirketleri' olarak dördüncü bir sektör olarak eklenmesi bekleniyor. Böylece sektör Finansal Kurumlar Birliği üyeleri arasında yer alacak. Sisteme para yatıran vatandaşın mağdur olmaması için finansal altyapı oluşturulması için yapılan çalışmalarda, şirketlere birtakım rasyolar getirilecek.

Sektördeki 35 şirket için asgari sermaye şartının en az 100 milyon TL olması bekleniyor. Ayrıca, bu sektörde faaliyet göstermek isteyen şirketlerin vade sınırı ve şirketlere yaptıkları projeler için Hazine'ye belli bir oranda karşılık yatırması da gerekecek. Düzenleme ile toplanan paralar, toplanma amacı dışında kullanılamayacak. Şirket, başka alanlardaki faaliyetlerine bu paraları aktaramayacak. Sektör BDDK 'nın sıkı denetiminde olacak. Konut sektöründe yaşanan rekorların faizsiz ev sistemindeki bu regülasyonla yeni rekorların kapısını açması bekleniyor.

Sadece bu değil, yakın zamanda kripto para alım satımı yapan şirketlerle ilgili de yoğun şikayet alan ekonomi yönetiminin bu alanda da harekete geçmesi bekleniyor. Artık bu konuda da daha fazla mağdur oluşmaması için bir an önce önlem almak şart gibi görünüyor.