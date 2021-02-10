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Faizsiz bankacılık! Yeni düzenleme, değişti

AA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 12:19 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 12:19

Faizsiz bankacılıkla ilgili flaş karar! Kapsama dahil edildi. Faizsiz bankacılık düzenlemesi ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından duyuruldu. Faizsiz repo ve ters repo kapsamına dahil edildi.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK),  Bankalarca Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında  Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 
Yapılan değişiklikler kapsamında, yönetmeliğin kapsamı eklenen bir  madde ile genişletildi.
 
Böylece repo işlemleri, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına  uygun yöntemler ve finansal araçlar üzerinden gerçekleştirilen geri alma taahhüdü  ile satım işlemleri, ters repo işlemleri, faizsiz bankacılık ilke ve  standartlarına uygun yöntemler ve finansal araçlar üzerinden gerçekleştirilen  geri satma taahhüdü ile alım işlemleri yönetmelik kapsamına alındı.
 
Yatırım fonunun karşılığının eklendiği yönetmelikte, bankalar  tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçlara  Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Türkiye Varlık Fonu'nun ihraç  ettiği borçlanma araçları ile serbest fonlar hariç olmak üzere yatırım fonlarının  katılma payları da eklendi.
 
Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu tüzel kişiliği altında  yer alan ve ayrı tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşlarının ve Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası'nın üyesi ya da ortağı olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki  yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş borçlanma araçları, kira sertifikaları,  gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, varlığa dayalı menkul  kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve  ipotek teminatlı menkul kıymetlerin de bankalar tarafından repo ve ters repo  işlemlerine konu edilebilmesinin önü açıldı.
 
Ancak bu varlıkların repo ve ters repo işlemine konu edilmesinin  Takasbank tarafından belirlenecek tarihten sonra mümkün olabileceği, ayrıca  değerlemesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Kurumunca çıkarılan Türkiye  Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'nın esas alınacağı hükme bağlandı.
 
Bankalar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek  finansal araçlar bölümdeki bir maddede yapılan değişiklikle ayrıca, yurt dışında  yerleşiklerle yapılacak repo ve ters repo işlemlerinde sadece Borsa İstanbul AŞ  tarafından Borsa İstanbul AŞ pazarlarında repo ve ters repo işlemlerine konu  olmak üzere belirlenen payların işleme alınabileceği istisnası getirildi.
 
Aynı maddeye, yurt dışındaki borsalarda veya teşkilatlanmış diğer  pazar yerlerinde işlem gören payların ise repo ve ters repo işlemine konu  edilemeyeceği ifadesi eklendi.
 
Finansal araçlara ilişkin değerleme ve teminat oranlarında  değişiklik
 
 Yönetmeliğin, işleme konu finansal araçların değerlemesine ve teminat  oranlarına ilişkin hükümlerde de bazı değişiklikler yapıldı.
 
Bu kapsamda, borsa dışında gerçekleştirilen ve takas işlemleri merkezi  karşı taraf uygulamasına tabi olmayan repo ve ters repo işlemlerinde, işleme konu  finansal araçlardan yatırım fonlarının değerlemesinde Sermaye Piyasası Kurulunca  hazırlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ  hükümlerinin esas alınacağı hükme bağlandı.
 
Öte yandan eklenen madde ile yatırım fonlarının  teminatlandırılmasında, para piyasası şemsiye fonuna bağlı fonlar için gösterge  niteliğindeki değerinin yüzde 95'inin, borçlanma araçları şemsiye fonuna bağlı  fonlar ve borçlanma aracı endeksini takip eden borsa yatırım fonları için  gösterge niteliğindeki değerinin yüzde 90'ının, hisse senedi şemsiye fonuna bağlı  fonlar ve ortaklık payı endeksini takip eden borsa yatırım fonları için gösterge  niteliğindeki değerinin yüzde 80'inin, diğer şemsiye fonlara bağlı fonlar ile  diğer borsa yatırım fonları (serbest şemsiye fonlara bağlı fonlar hariç) için  gösterge niteliğindeki değerinin yüzde 85'inin, gayrimenkul/girişim sermayesi  yatırım fonları için gösterge niteliğindeki değerinin yüzde 75'inin esas  alınacağı belirlendi.
 
Repo ve ters repo işlemlerine konu nakit ve teminatın farklı para  birimi cinsinden olması durumunda, bazı finansal araçlar için teminat oranları  yüzde 5 daha düşük uygulanabileceği hükmü de yönetmeliğe eklendi.
 
Yönetmeliğin, repo ve ters repo işlemleri esasları bölümünde yapılan  değişiklikle, "taraflar arasında, işlemlerin genel esaslarını düzenleyen yazılı  bir çerçeve sözleşme yapılır" maddesinden "yazılı" ifadesi çıkarıldı.
 
  
 

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