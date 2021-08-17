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Faizsiz 75 bin lira hesaba yatıyor! Büyük fırsat! Tarih uzatıldı
Yüz binlerce işletme yararlanıyor. Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanıyor. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız olarak yararlanıyor. 2017 ve sonrasında kurulan, yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek veriliyor. Desteğin geri ödeme süreci, 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.
İmalatçı işletmeler için devreye alınan hızlı destek programında yeni fırsat tanındı. 3 Eylül'e kadar başvuranlara 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. Destekten yararlanmak için bu şartlara dikkat.