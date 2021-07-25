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Faizsiz, 6 ay ödemesiz, uzun vadeli can suyu kredisi!

25 Temmuz 2021 Pazar - 10:51 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 10:51

Koronavirüs pandemisinde maddi güçlük yaşayanlar banka kredilerine yöneldi. Birçok kişi nakit ihtiyaçlarını bu şeklide karşıladı. Salgından etkilenenler için 'can suyu kredisi' talebi geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen esnaf ve sanatkarların yeniden ayağa kaldırılması için faizsiz ve uzun vadeli can suyu kredisi talebinde bulundu.


Faizsiz, 6 ay ödemesiz kredi talebi geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın kısıtlamalarının  kaldırılmasıyla esnaf ve sanatkarların ekonomiye yeniden kazandırılması  gerektiğini bildirdi.
 
Çarkların dönmesi için esnaf ve sanatkarların ayağa kaldırılması  gerektiğine işaret eden Palandöken, "Salgının cefasını en çok çeken kesim olan  esnaf ve sanatkarlarımızın biriken borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli, 6  ay geri ödemesiz ve uzun vadeli can suyu kredisi verilmeli." ifadesini kullandı.
 
Palandöken, esnafa yönelik son can suyu kredisinin 13 yıl önce  verildiğini anımsatırken, şunları kaydetti:
 
"Özellikle faaliyetleri tamamen durdurulan esnafımızın sıfır faizli  krediden yararlanmasının önü açılmalı. Kısıtlamalar nedeniyle kahvehane,  kıraathane, çay ocağı, kantinci, kırtasiyeci gibi çok sayıda esnafımız büyük  sıkıntı yaşadı. Şimdi bu sıkıntılı sektörlerdeki esnafımız yapılandırmaya rağmen  birikmiş borçlarını, SSK ve Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor. Esnafımızın birikmiş  borçlarını kapatması için can suyu kredisi olmazsa olmaz. Esnafa sağlanan her  türlü desteğin ekonominin çarklarını döndürdüğü ve piyasaya olumlu yansıdığı  unutulmamalı."
 

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