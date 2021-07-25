Faizsiz, 6 ay ödemesiz, uzun vadeli can suyu kredisi!

Koronavirüs pandemisinde maddi güçlük yaşayanlar banka kredilerine yöneldi. Birçok kişi nakit ihtiyaçlarını bu şeklide karşıladı. Salgından etkilenenler için 'can suyu kredisi' talebi geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen esnaf ve sanatkarların yeniden ayağa kaldırılması için faizsiz ve uzun vadeli can suyu kredisi talebinde bulundu.

Faizsiz, 6 ay ödemesiz kredi talebi geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın kısıtlamalarının kaldırılmasıyla esnaf ve sanatkarların ekonomiye yeniden kazandırılması gerektiğini bildirdi.

Çarkların dönmesi için esnaf ve sanatkarların ayağa kaldırılması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Salgının cefasını en çok çeken kesim olan esnaf ve sanatkarlarımızın biriken borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli, 6 ay geri ödemesiz ve uzun vadeli can suyu kredisi verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, esnafa yönelik son can suyu kredisinin 13 yıl önce verildiğini anımsatırken, şunları kaydetti: