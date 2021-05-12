Faizsiz 3 yıl geri ödemesiz 75 bin lira kredi! Şartlar değişiyor, süre uzatılıyor...

Yüz binlerce kişi bekliyordu ve hükümetin pandemi nedeniyle planladığı iki krediden birinin başvuru koşulları yeniden masaya yatırıldı. KOSGEB’in 75 bin liralık imalat sanayi kredisi için istediği şartların çok fazla olduğu şikâyetleri üzerine yeniden değerlendirme toplantısı yapıldı. İstenilen 4 şart yeniden gözden geçiriliyor. 21 Mayıs olarak duyurulan başvuru süresinin, bu nedenle uzayabileceği belirtiliyor.

KOSGEB, pandemi kredisini yeniden değerlendirmeye aldı. Edinilen bilgiye göre KOSGEB yönetimi, AK Parti kurmayları, Japonya ve Dünya Bankası’ndan alınan 600 milyon dolarlık kredilerin pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle ciddi sorun yaşayan işletmelere kullandırılmasıyla ilgili değerlendirme yaptılar. Henüz TBMM gündeminde olan “istihdam kredisinden” önce uygulamaya konulan ‘her işletmeye 75 bin liralık kredi’ konusunda farklı öneriler ve eleştiriler olduğu öğrenildi.

ŞARTLAR ZORLADI

Hürriyet'te yer alan habere göre buna göre, 75 bin liralık, 3 yıl ödemesiz, 5 yıl ödemeli, sıfır faizli bu kredinden yararlanma şartlarının işletme sahiplerine ağır geldiği öğrenildi. Kredi kullanmak için, “vergi ve sigorta borçlarının olmaması, 2019-2020 yılı bilançolarında ciro kayıplarının yüzde 25 olması, kamu bankalarından COVID-19 kapsamında kredi kullanmamış olmaları, imalat sanayinde faaliyet gösteriyor olmaları” şartları arandığı belirtildi.

YENİDEN GÖZDEN GEÇİRME

Toplantıda, bu şartların işletme yönetimleri tarafından çok fazla bulunduğu, bu nedenle esneklik sağlanmasının talep edildiği, özellikle ciro kayıplarına ilişkin hükmün çok sorun olacağı, bir çok firmanın kapsam dışında kalacağına ilişkin itirazlar yapıldı. Değerlendirmenin ardından, bazı koşulların esnetilmesi için çalışma yapılmasına karar verildi.

100 BİN İŞLETME

Bu kredi kapsamına giren KOBİ sayısının 100 bin civarında olduğu, yararlananların sayısını arttırmak için koşulların iyileştirileceği belirtildi. 600 milyon dolarlık kredinin, tabana yayılması için koşullar yeniden değerlendirilecek. Kredi başvurularının geçen hafta başladığı, sürenin 21 Mayıs’da dolacağı, ancak süreçte yapılacak değişikliklere bağlı olarak bu sürenin uzatılabileceği ifade ediliyor.

KREDİ TARAMASI

Ayrıca, KOSGEB’in yeni bir çalışma başlattığı, verilen destek kredilerinin tercih edilme durumuna göre gözden geçirilerek yenileneceği öğrenildi. Bazı kredilere talebin yüksek olmasına karşın, bazı destek kredilerinin hiç kullanılmadığı, gruplandırmalar yapılanarak kredilerin yeniden tanımlanacağı belirtildi. İhtiyaç olmayan bazı kredilerin kaldırılarak, ihtiyaç olanların miktarının arttırılmasının da gündemde olduğu ifade ediliyor. Kredilerin tanıtımı ve işletme sahiplerine duyurulmasıyla ilgili de bir çalışma yapılacak.

BAŞVURULAR 3 MAYIS'TA BAŞLADI

KOSGEB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören imalat sektöründeki işletmelerle 2017 ve sonrasında kurulan teknoloji tabanlı start-up'lar için bu programı başlattığını ifade eden Bakan Varank, başvuruları 3 ile 21 Mayıs arasında alacaklarını bildirdi.Varank, mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira üst limitli destek vereceklerini vurgulayarak, "Teknoloji tabanlı start-up'ların test ve sertifikasyon gibi ihtiyaçları için de 25 bin liraya kadar ilave destek sağlayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz." bilgisini verdi.

4 AY EK SÜRE

Varank, bu süreçten ekonominin belkemiği olarak kabul edilen KOBİ'lerin de etkilendiğine işaret ederek, pandeminin KOBİ'ler üzerindeki etkisini azaltmak için tüm enstrümanları aktif şekilde kullandıklarını vurguladı.Bakan Varank, KOSGEB alacaklarını 3 ay süreyle ertelediklerini, projelere de 4 ay ek süre tanıdıklarını, süreç boyunca yaptıkları anketlerle de KOBİ'lerin nabzını tutarak taleplerini almayı ihmal etmediklerini belirtti. Bu olağanüstü dönemi, proaktif bir yönetim anlayışıyla sürdürmeye devam ettiklerini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni destek programımızı duyurdu. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. Bu program ile Kovid-19'dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz. 2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakacağız. Kapsama giren ve 2020 yılı mart ayı istihdamını koruyan işletmelerimiz, geri ödemeli bu desteğimizden faizsiz olarak yararlanabilecek. İşletmelerimiz 3 yıl sonra, yani 2024'ten itibaren ödemelerini eşit taksitlerle yapacak."

Varank, teknolojik faaliyetlere ilave 25 bin lira destek sağlanacağını ifade ederek, bu programla bir yıl önceki istihdamlarını koruyan işletmelere mikro ölçekliyse 3 ayda toplamda 30 bin, küçük ölçekliyse yine 3 ayda toplamda 75 bin liraya kadar destek vereceklerini bildirdi.

Teknoloji tabanlı start-up'ların bu yıl içinde gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmeyi planladıkları teknoloji faaliyetleri için de ekstra 25 bin liraya kadar ilave destek sağlayacaklarını belirten Varank, şunları ifade etti:"Yine bu start-up'lara özel olarak, gelir kaybı veya nakit akışı kriterine bakmayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak. Mikro ve küçük ölçekli şartları tutan işletmelerimizin finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlayacak bu desteğimizin Türkiye'deki KOBİ ekosistemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle mikro ve küçük işletmeleri, bu programımızdan yararlanmaya davet ediyorum."