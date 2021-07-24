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Faizleri sıfırladılar! Otomobil alacaklara iyi haber...
Türkiye’de ÖTV ile ilgili talepler devam ederken otomotiv pazarı canlılığını sürdürüyor. Yılın ilk yarısında satışları yüzde 55 artıran markalar, tatil sezonuyla birlikte kampanyalara hız verdiler. Otomotiv markalarının Temmuz ayına özel hazırladıkları tüketici kampanyalarında, sıfır faizli ödeme seçenekleri ve takas indirimleri dikkat çekiyor...
AUDI
Audi, A3, Q3 ve Q2 modellerinde kredili alımlarda avantajlar sunmaya devam ediyor. Audi Finans işbirliğiyle hayata geçirilen uygulamanın 19 Temmuz’a kadar devam edeceği bildirildi.