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Faizler yükseldi! Otomobil almak isteyenlere kötü haber
Kamu bankalarının sıfır otomobiller için yüzde 0.49-0.69 oranında kredi kampanyası ve ikinci el otomobillerde de yüzde 0.82 oranında faiz uygulaması sona erdi. Kampanyaların sona ermesiyle birlikte otomobil fiyatlarında da artış yaşandı.
Sıfır otomobil üretimlerinin koronavirüs nedeniyle sekteye uğramış olmasından dolayı ikinci el otomobillere hem ilgi artıyor hem de fiyatları yükseliyor. Fiyat yükselişinden etkilenmek istemeyenler ise çareyi kredi çekmekte buluyor.