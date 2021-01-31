Faizler siliniyor! Yarın son gün, başvurular internetten...

Borcu olan milyonları ilgilendiriyor. Yarın son gün. Başvuranlar yararlanabiliyor. Faizlerin yüzde 90'ı siliniyor. 18 ay vade imkanı da sunuluyor. Vatandaşların merakla beklediği vergi yapılandırması başvuru sürecinde sona gelindi. Fakat birçok kişi yapılandırma sürecinin ne zaman biteceğini bilmiyor Vatandaşlar tarafından vergi yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor sorusuna cevap aranıyor. Vergi borcu yapılandırma başvurusu için son gün 1 Şubat 2021 olarak belirlendi. Peki, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi yapılandırma tekrar uzatılacak mı? İşte vergi yapılandırma başvurusu 2021 ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Milyonlarca vatandaş bekliyordu. Borcu olan herkesi sevindiren yapılandırma müjdesi geldi. Birçok kişi bu haktan yararlanarak borçlarından kurtuldu. Yapılandırma hakkından yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Çünkü yarın sona eriyor. Borç yapılandırmasında birçok avantaj sunuluyor. Yüzde 90 indirimden, 18 ay vade imkanına kadar sağlanan kolaylıklar ile vatandaşın borçlarını ödemesi amaçlanıyor KYK, SGK , MTV borçları interaktif vergi dairesi ve e-devlet sistemi aracılığı ile alınıyor. Son duyuruya göre vergi borcu yapılandırma işlemi 31 Ocak'a uzatılmış bugün tatil gününe geldiği için de son başvuru tarihi 1 Şubat olarak kabul edilmişti…

BAŞVURU SÜRESİ VE İLK TAKSİT ÖDEMESİ UZADI

Buna göre, daha önce 31 Aralık 2020 olan başvuru süresi ve ilk taksit süresi bir ay uzatıldı. Vergi yapılandırma borcu 1 Şubat tarihinde sona erecek. İlk taksit ödemeleri 28 Şubat 2021 tarihine denk gelirken, bu tarih tatile rastlaması sebebiyle 1 Mart 2021 olarak kabul edildi. İkinci taksit ödemeleri için 31 Mart 2021 son tarih olarak belirlendi.

7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında gerçekleşecek olan vergi borcu yapılandırma işlemleri ile ödemeler, 18 ay taksit ve toplam 36 ay vadede tamamlanacak.

YÜZDE 90'I SİLİNECEK

Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor. Yapılandırılan borçların peşin olarak söz konusu tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim olanağı sağlanacak. Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek. Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

İnteraktif Vergi Dairesine, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden de erişilebiliyor.

YAPILANDIRMA LİSTESİNDE HANGİ BORÇLAR YER ALIYOR?