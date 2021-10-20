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Faizler düşürülecek mi? Flaş açıklama, indirim...

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 13:18 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 13:22

Faiz indirimi ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Yabancı stratejistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine gideceğini öngörüyor.


Faiz indirimi ile ilgili yeni açıklama! TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğine dair bir ihtimal olmasına  karşın yabancı stratejistler TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında 100  baz puan indirime gideceğini tahmin ediyor.
 
Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan TD  Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, TCMB'nin politika  faizini 100 baz puan düşürerek, yüzde 17,00'a çekebileceği öngörüsünde bulundu.
 
Bu kararın piyasalar tarafından sürpriz bir şekilde karşılanmayacağını  belirten Maggio ancak son haftalarda TL'deki görülen zayıflığın artabileceğini  ifade etti.
 
 TCMB'nin faizleri sabit bırakması durumunda TL'nin bundan olumlu  etkilenebileceğini aktaran Maggio, politika faizinde 100 baz puandan az bir  indirim olması durumunda ise bunun muhtemelen TL'ye kayda değer bir fayda  sağlamayacağını dile getirdi.
 
TCMB'den pas geçme beklentisi
 
Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix  Kalen ise az da olsa finansal piyasalardaki bir takım endişelerin politika  yapıcılara bu toplantıda faiz indiriminde ara vermeye yönelik karar  verdirtebileceğine dair ihtimal olduğunu söyledi.
 
Kalen, "Ancak bizim asıl senaryomuz TCMB'nin politika faizini 100 baz  puan indireceği yönünde." değerlendirmesinde bulundu.
 
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti  anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz  oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.
 
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin  medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.
 
Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18  seviyesine çekilmişti.
 
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin  medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17  oldu.
 
  
 

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