Faizler düştü... Vatandaşlar akın etti! Yüzde...

Pandemi döneminde başta kamu bankaları olmak üzere, birçok banka tüketicilere kredi kolaylığı sağladı. Faiz oranları görülmemiş oranlara çekildi. Sağlanan avantajlar sayesinde ev sahibi olanların sayısı da arttı. Hızla yükselen konut satışlarına bağlı olarak, belediyeler tarafından ruhsat verilen yapı sayısı, yılın ilk dokuz ayında yıllık bazda yüzde 73.7, aynı dönemde daire sayısı da yüzde 97.9 arttı.

Pandemi dönemde düşen faizlerin desteğinde hızla yükselen konut satışlarına bağlı olarak, belediyeler tarafından ruhsat verilen yapı sayısı, yılın ilk dokuz ayında yıllık bazda yüzde 73.7, aynı dönemde daire sayısı da yüzde 97.9 arttı.

Türkiye İStatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre bu dönemde verilen yapı ruhsatlarındaki yüzölçümü yüzde 58.1, yapıların değeri yüzde 76.1 arttı.

Buna göre rupsatlandırılan yapıların toplam yüzölçümün yüzde 56.2'si konut alanı olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen yapıların ilk dokuz ayda toplam yüzölçümü 72.5 milyon metrekare iken; bunun 40.7 milyon metrekare'si konut, 17.3 milyon metrekare'si konut dışı ve 14.4 milyon metrekare'si de ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 73.2 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Yapı ruhsatı verilen yapıların ilk dokuz ayda kullanma amacına göre en yüksek paya 53 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4.7 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 22.8 azaldı. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2020 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 23.5, yüzölçümü yüzde 22.8, değeri yüzde 15.3, daire sayısı yüzde 22.3 azaldı.

Ruhsatlandırılan alanın toplam yüzölçümün yüzde 56.7'si konut alanı olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların ilk dokuz ayda toplam yüzölçümü 86.2 milyon metrekare iken; bunun 48.8 milyon metrekare'si konut, 18.6 milyon metrekare'si konut dışı ve 18.7 milyon metrekare'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.