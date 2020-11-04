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Faizler değişecek mi? Piyasaların gözü bu toplantıda...

AA |  04 Kasım 2020 Çarşamba - 14:22 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 14:35

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısından çıkacak sonuca odaklandı.


Fed'in açıklayacağı faiz kararı bu hafta piyasaların odak noktasına  yerleşti. Bankanın faizlerde ve varlık alımlarında herhangi bir değişiklik  yapmayacağı öngörülürken sözle yönlendirmede neler olabileceği tartışılan konular  arasında yer alıyor.
 
Bir taraftan sözle yönlendirmenin daha da güçlendirilebileceği tahmin  edilirken diğer taraftan bankanın sözle yönlendirmede "uzun vadede maksimum  istihdam ve "yüzde 2 oranında enflasyonun sağlanması konularını  tekrarlayabileceği öngörüldü.
 
Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Commerzbank  ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, Fed'in  politikasında büyük ihtimal  değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulundu.
 
Fed'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit  bırakacağını belirten Weidensteiner, bankanın varlık alımında da bir değişikliğe  gitmeyeceğini ifade etti.
 
Weidensteiner, bankanın en azından mevcut miktarda tahvil alımına  devam edeceğine söz verdiğini anımsatarak, bu duruşun değişmeyeceğini söyledi.
 
"Fed, sözle yönlendirmede de değişikliğe gitmeyecek"
 
Fed'in sözle yönlendirmede de değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde  bulunan Weidensteiner, bankanın uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2  enflasyon sağlanmasını amaçladığını, enflasyonun ısrarla uzun vadeli hedefin  altında seyretmesiyle komitenin enflasyonun zaman içinde ortalama yüzde 2 olması  için bir süre yüzde 2'nin biraz üzerinde enflasyona ulaşmayı hedefleyeceğini ve  uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yüzde 2'de sabitlenmiş durumda politikasını  devam ettireceğini aktardı.
 
Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in kasım  toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında  bırakacağını, varlık alımlarına da aynı şekilde devam edeceği öngörüsünde  bulundu.
 
Fed, eylül ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde  0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.
 
Fed'in eylül ayı açıklamasında bankanın piyasanın işleyişini sorunsuz  bir şekilde sürdürmek ve uyumlu finansal koşulların geliştirilmesine yardımcı  olmak için en azından mevcut hızda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul  kıymet alımlarını artıracağı böylece hane halkına ve işletmelere kredi akışını  destekleyeceği kaydedilmişti.
 
Fed, eylül toplantısında 2023 yılına kadar faiz oranlarında  değişikliğe gidilmesinin beklenmediğine dikkati çekmişti.
 

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