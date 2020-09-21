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Faizler arttı! Konut kredi faiz oranları değişti...
Uzun süre düşüşte olan konut kredisi faizleri yükseldi. Kampanyalar bitti. Bankaların yeni faiz oranları belli oldu. Ev sahibi olmak isteyenler için en uygun konut kredileri ve faiz oranları...
Bankalar konut kredisinde değişikliğe gitti. Ev almak isteyenler konut kredisinde faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. En düşük konut kredisi faiz oranı kaç? Hangi bankadan konut kredisi kullanmak daha uygun? Konut kredisi faizleri ne olur? İşte yanıtlar...