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Faizler arttı! Ayda bin 425 lira, işte en yüksek faizi veren bankalar...
Bankalardan vatandaşlara güzel haber geldi. Faiz oranları arttı. Paranızı faize yatırarak ayda bin 425 lira kazanmanız mümkün. Genel olarak Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında bir hafta için mevduat faizlerinde değişiklik yapan bankalara dikkat edilmesi gerekiyor. Vadeli mevduata parasını yatıranlar vade tarihlerini Merkez Bankası’nın politika faizini açıklama tarihine göre ayarlayanlar kazançlarını artırıyor. İşte en yüksek faiz oranına sahip bankalar...
Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarına kararlılıkla devam ediyor. Politika faizini artıran Merkez Bankası’nı mevduat bankaları da takip etti. Yüzde 17’ye varan oranda faiz vermeye başlayan bankalar var.