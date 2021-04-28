Faizler artıyor! Açıklamalar peş peşe geliyor, acele eden karlı çıkıyor

Garanti BBVA şubat ayında avans hesap ve gecikme faiz oranlarında güncelleyeme gitmiş ve 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olacak avans hesap ve gecikme faiz oranlarını açıklamıştı. Avans hesabı faiz oranı 1.89, gecikme faiz oranı ise 2.19 olarak güncellenmişti.

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Denizbank tarafından yapılan açıklamada "28 Mayıs 2021 itibarıyla Kurtaran Hesabınızın (KMH) aylık faiz oranı %1.98, gecikme faiz oranı %2.28 olarak uygulanacaktır. Yeni faiz oranı 28.05.2021 tarihinden sonra uygulanmaya başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KMH), NAKİT AVANS NEDİR?

Banka hesabı olan ya da kredi kartı kullanan pek çok kişi nakit avas ile acil ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kredi çekmek isteyemenler, küçük oranlardaki nakit ihtiyacını KMH ile karşılıyor. Kredili mevduat hesaplarının geri ödemeleri taksitli olarak yapılıyor. Bankalar zaman zaman nakit avans kullamak isteyen müşterileri için faiz oranlarını indiriyor. Kısa süreli Türk Lirası ihtiyaçlarınızı karşılamak için hesabınızda yeterli para olmadığında Avans Hesap (Kredili Mevduat Hesabı) limitinizi kullanabilir ve sadece kullandığınız tutar ve gün için çektiğiniz nakit avans tutarının faizini ödersiniz.