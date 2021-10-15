15 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.410 -0.15 EURO 10,7370 0.60
USD 9,2390 0.67 ALTIN 529,490 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Faiziyle paralar iade edilecek! Meclis’te resmen kabul edildi, 5 yıl şartı...

AA |  15 Ekim 2021 Cuma - 11:08 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 12:01

Milyonlarca kişiyi kapsayan düzenleme Meclis’te kabul edildi. O paralar faiziyle birlikte iade edilecek. “Küçük esnaf" olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan iş yeri grubunun kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak.

Tarımsal desteklerden kesinti yapılmayacak. Çiftçilere ödenen desteklerden kesilen stopaj vergisinin 5 yıl geriye dönük iadesine ilişkin düzenleme kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar lira ödeme yapılması bekleniyor. Çiftçiler artık beyanname vermeden kaynaktan kesinti yapılarak vergilerini ödeyecek. Kanunla, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelendi.


Meclis Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi,  çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine  başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil  tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile ret ve iade edilecek. Bu düzenlemeden yararlanmak için vazgeçilen davalarla ilgili daha önce  verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip  edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak, idarece de açılmış davalar  sürdürülmeyecek, faiz, yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek,  hükmedilmişse ödenmeyecek. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade  talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak. 3 bin 600 liradan fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği  takdirde ilanın, Gelir İdaresi Başkanlığı veya ilgili idarenin resmi internet  sitesinde de duyurulabilmesine imkan tanınıyor. Bu konudaki usul ve esasları  belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınıyor.  Kanunla, yıllık gelir vergisi beyannamesinin mart ayında verilmesine  devam edilmesi sağlanıyor.

 Tarımsal destek ödemeleri gelir vergisinden istisna olacak

 Kanuna göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları,  gelir vergisinden istisna tutulacak. "Küçük esnaf" olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu  mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri  sağlanacak. Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama  geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek. Buna göre, internet ortamındaki  sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler  paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri  kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama  geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde  ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu istisnadan  faydalanılabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu  faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil  edilmesi şart olacak. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı  üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı  yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu'nun "muhtasar beyanname" ve "vergi tevkifatının  yatırılması" başlıklı maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle  yükümlü olacak. Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak. Mükelleflerin, düzenleme kapsamı dışında başka faaliyetlerinden  kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel  olmayacak. İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde  eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme  faiziyle birlikte tahsil olunacak.

Cumhurbaşkanı, düzenlemedeki tevkifat oranını her bir faaliyet türü  için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle  yeniden tespit etmeye yetkili olacak. Bu düzenleme, 1 Ocak 2022'den itibaren elde  edilen kazançlara uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe  girecek.Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve  kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna  tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen  gelir vergisi, mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek. Düzenlemeyle cari vergilendirme döneminin ilk dokuz ayı, üçer aylık  dönemler itibarıyla geçici vergi dönemleri olarak belirlenecek. Buna göre, cari  vergilendirme dönemi içindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık  dönemler itibariyle geçici vergi dönemleri kabul edilecek. İlgili takvim yılı  veya hesap döneminin son üç aylık dönemi ise geçici vergi dönemi kapsamında  sayılmayacak, madde kapsamındaki mükellefler tarafından bu dönem için geçici  vergi beyannamesi verilmeyecek. Bu düzenleme, 2022 yılı vergilendirme dönemine  ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde  yürürlüğe girecek.

 Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek

Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indirimden yararlanma koşulu olan  "indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda  haklarında tarhiyat yapılmamış olması" koşulu, yapılan tarhiyatların  kesinleşmesine bağlı olacak.  Söz konusu süre içinde kesinleşen tarhiyatın indirim tutar sınırının  yüzde 1'inden az olması durumunda da indirimden yararlanma şartları ihlal  edilmemiş sayılacak. Yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonra kesinleşmesi  durumunda yararlanılan indirimin mükelleften geri alınmasına ilişkin hüküm, madde  metninden çıkarılıyor. Kesinleşmiş tarhiyat bulunmaması kuralı, vergi  beyannameleriyle sınırlandırılacak.1 Ocak 2022'den itibaren verilmesi gereken  yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı  tarihinde yürürlüğe girecek. Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi  kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin diğer vergi  dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere hızlı ve etkin hizmet  verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik  ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek  düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor. Gelir İdaresi Başkanlığının görev alanına ilişkin işlerde hizmet alımı  yoluyla çalıştırılanlar ile hizmet alımı yapılanların ortak ve yöneticileri de  öğrendikleri sırlar ve gizli kalması gereken diğer hususlar açısından yasaklara,  bu görevlerinden ayrılsalar dahi uymak zorunda olacak. Yabancı memleketlerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak  tebligatlar, Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmeksizin, vergi dairesi  başkanlıkları veya defterdarlıklar tarafından doğrudan yurt dışı  temsilciliklerine gönderilecek.Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ve mükellefiyet türü ile düzeltmeye  konu tutarı ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak düzeltme yetkisinin  devredilmesi ile düzeltmenin bağlı olunan vergi dairesi dışındaki vergi daireleri  tarafından yapılmasına izin vermeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları  belirlemeye yetkili olacak.

Uzaktan inceleme

 Ticari faaliyetlerin icrasında değişen iş yeri kavramı, vergi  incelemesine taraf olan mükelleflerin büyük çoğunluğunun elektronik defter ve  belge kullanması, dijital olarak veri depolama olanaklarının çeşitlenmiş olması,  incelemelerin daha çok teknolojik ekipmanlar kullanılmak suretiyle yapılması,  inceleme süreçlerinin dijital ortama taşınması gibi gelişmelerin "uzaktan  incelemeyi" mümkün hale getirdiği gerekçesiyle, vergi incelemesinin uzaktan  yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenleme, 1 Temmuz 2022'de  yürürlüğe girecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu  bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik  olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış  bildirim olarak kabul etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet  konusu, gelir unsuru ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket türlerini ayrı  ayrı veya birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ilişkin usul ve  esasları belirlemeye yetkili olacak.

 Fiziki ortamda tutulan defterlerde bulunan tasdik zorunluluğuna benzer  şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığının Ticaret Bakanlığı ile müştereken veya  kendisi tarafından belirlediği usul, esas ve süreler dahilinde söz konusu  defterler için berat alınması veya defterlerin onaylanması tasdik hükmünde  sayılacak; berat alınması ve onay işlemlerinde belirlenen usul, esas ve sürelere  uyulmaması halinde ise defterlerin tasdik ettirilmemiş sayılacak.

 Mükelleflere kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen  zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgelerin vergi kanunları bakımından hiç  düzenlenmemiş sayılması uygulaması kapsamına elektronik belge olarak düzenlenmesi  gereken belgeler de dahil ediliyor. Yararlanılması, yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu  ibrazı şartına bağlanan muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri konularda,  tasdik raporunun gerekli süre içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, mükellefe  tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verilecek ve bu süre içinde  verilmesi halinde tasdik raporu zamanında verilmiş sayılacak. 

 
Kanuna göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde  tespit edilenler ile defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve  çiftçiler, söz konusu Kanun kapsamındaki belgeleri düzenleme zorunluluğu  bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar için işi  yapana veya malı satana imzalatacakları gider pusulası düzenleyecek. Vergiden  muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası, bu kişiler tarafından verilmiş fatura  hükmünde olacak. Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten  itibaren azami 7 gün içinde düzenlenecek, bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider  pusulası hiç düzenlenmemiş sayılacak. Kanunla bazı durumlarda gider pusulası yerine kabul edilebilecek  belgelere ilişkin düzenlemeler de hayata geçiriliyor. Bu kapsamda maddede  öngörülen hallerde banka, ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen belgeler  ile Kanun uygulamasında belge düzenleme yükümlülüğü bulunmayan kamu kurum ve  kuruluşlarının tabi oldukları diğer ilgili mevzuat dahilinde düzenledikleri  belgeler gider pusulası yerine kabul edilecek; bu hallerde mükellefler tarafından  ayrıca gider pusulası düzenlenmesine gerek kalmayacak. Bu madde, düzenlemenin  yayım tarihini takip eden ayın başında yürürlüğe girecek.

Vergi mahremiyeti hükümleri, yetkili ortak, yönetici ve çalışanlara  da uygulanacak

Düzenlemeyle söz konusu Kanuna, "elektronik defter beratı" ve  "elektronik muhasebe fişi" tanımları ekleniyor. Buna göre, elektronik defter  beratı, elektronik ortamda tutulan defterlere ilişkin olarak Gelir İdaresi  Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Gelir  İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış elektronik dosya; elektronik muhasebe  fişi ise şekil hükümlerinden bağımsız olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından  belirlenen standart ve içeriğe uygun olarak elektronik ortamda düzenlenen,  imzalanan, muhafaza ve ibraz edilebilen muhasebe fişine ait elektronik kayıtlar  bütünü şeklinde tanımlanıyor. Kanunla, mükelleflerin defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz  edilebilmesine imkan sağlanırken, vergi mahremiyetine ilişkin hükümlerin  elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, imzalanması, iletilmesi ve  saklanması hususlarından herhangi biri için hizmet verme konusunda  yetkilendirilen mükelleflerin ortak, yönetici ve çalışanları hakkında da  uygulanması imkanı getiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığınca, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu  defter, kayıt ve belgelerin, mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt  araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanmasının yanı sıra mikro  film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla ibraz edilmesine de  izin verilmesi veya zorunluluk getirilmesi için yetki veriliyor.

 Maliyet bedeline dahil edilecek giderler

Vergi Usul Kanunu'ndaki iktisadi kıymet değerlerinin değerleme  ölçütleri arasına "alış bedeli" de ekleniyor. İktisadi kıymetlerin değerleme ölçüsü olarak dikkate alınan "maliyet  bedeli" tanımına girmesi zorunlu olan ve olmayan unsurlar kapsamlı sayılarak söz  konusu Kanun'a dercediliyor. Böylece uygulamada tereddütlere neden olan, maliyet  bedeline zorunlu veya ihtiyari olarak dahil edilmesi öngörülen giderler sayılarak  maliyet bedelinin nelerden oluştuğunun açıklığa kavuşturulması hedefleniyor. Buna göre, iktisadi kıymetin, iktisap edilmesi veya değerinin  artırılmasıyla doğrudan ilgili gümrük vergileri, gümrük komisyonları, yükleme,  boşaltma, nakliye ve montaj giderleri; iktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya  değerinin artırılmasıyla doğrudan ilgili resim ve harçlar, noter, tapu, mahkeme,  değer tespiti, danışmanlık, komisyon ve ilan giderleri; iktisadi kıymetin  finansmanında kullanılan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur  farklarının emtiada emtianın stoklara girdiği tarihe kadar, diğer iktisadi  kıymetlerde ise iktisadi kıymetin envantere alındığı hesap döneminin sonuna kadar  olan kısmı ile söz konusu kredilere ilişkin giderler; iktisadi kıymetin stoklara  veya envantere alındığı tarihe kadarki depolama ve sigorta giderleri ile  gayrimenkullerde mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının  tesviyesinden mütevellit giderler, maliyet bedeline dahil edilecek.Gayrimenkullerle doğrudan ilgili olması şartıyla bunların envantere  alındığı hesap dönemi sonuna kadar alınan hibeler maliyet bedelinden indirilecek.  Mükelleflere, iktisadi kıymetin (emtia hariç) iktisap edilmesi veya değerinin  artırılmasıyla ilgili özel tüketim vergisi, indirilemeyecek katma değer vergisi,  banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kaynak kullanımını destekleme fonunu,  maliyet bedeline dahil edebilme veya genel giderler arasında gösterebilme  serbestliği getiriliyor. Kanun'a değerleme ölçüsü olarak eklenen "alış bedeli", bir iktisadi  kıymetin satın alma bedeli olarak tanımlanıyor. Buna göre, iktisadi bir kıymetin  iktisap edilmesiyle ilgili diğer giderler alış bedeline dahil edilmeyecek.

Yeniden değerleme oranı düzenlemesi

Kanunla "Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden  değerleme" başlığı düzenleniyor. Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço  esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, enflasyon  düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını TL dışında başka bir para birimiyle  tutmalarına izin verilenler hariç, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının  gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla bilançolarına dahil bulunan  amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerinden ayrılmış olup  bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, Kanunla belirlenen şartlar  doğrultusunda yeniden değerleyebilecek. Yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı  dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yİ-ÜFE'de meydana gelen ortalama  fiyat artış oranı, yeniden değerleme oranı olarak dikkate alınacak. Kendilerine  özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler için özel hesap döneminin başladığı  takvim yılına ait oran esas alınacak. Geçici vergi dönemleri itibarıyla yapılacak  değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı ise bir önceki yılın kasım  ayından başlamak üzere; 3, 6 ve 9'uncu aylarda bir önceki 3, 6 ve 9 aylık  dönemlere göre Yİ-ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınmak  suretiyle belirlenecek. Yeniden değerlemede iktisadi kıymetlerin değerinde meydana gelen değer  artışı, yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet  eden değer artışı ayrıntılı olarak görünecek şekilde bilançonun pasifinde özel  bir fon hesabında gösterilecek.İktisadi kıymetlerini bu fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi  tutan mükellefler bu kıymetlerini, yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri  üzerinden amortismana tabi tutmaya devam edecek.

 Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının,  sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen  veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile  ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacak.  Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden  çıkarılması halinde, bunlara isabet eden pasifte özel bir fon hesabında  gösterilen değer artışları aynen amortismanlar gibi muameleye tabi tutulacak. Her yılın yeniden değerleme oranı ancak o yıla ait değerlemede nazara  alınabilecek. Yeniden değerlemenin herhangi bir yıl yapılamamasından veya  değerleme oranının düşük uygulanmasından dolayı daha sonraki yıllarda geçmiş  dönemlere ilişkin yeniden değerleme yapılamayacak.  Hesap dönemi içinde aktife giren iktisadi kıymetler için aktife  girdiği hesap döneminde, yeniden değerleme yapılmayacak. Bu düzenleme 1 Ocak 2022  tarihinde yürürlüğe girecek.

Belge basımıyla ilgili bildirim görevini, belirlenen  sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik, hatalı yapan matbaa  işletmecilerine 1400 lira özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Kanuna göre amortismanın süre bakımından uygulanmasına yönelik  usullere yenileri ekleniyor. Dileyen mükellefler, amortisman işlemine, işletme aktifine yeni  kaydedilecek iktisadi kıymetler için bunların kullanıma hazır olduğu tarihte  başlayıp ve her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı süre kadar, gün  esasına göre amortisman ayırabilecek.  Sürenin gün olarak hesaplanması için Hazine ve Maliye Bakanlığınca  tespit ve ilan edilen faydalı ömür süreleri, 365 ile çarpılacak. Mükellefler,  belirlenen faydalı ömürlerden kısa olmamak üzere amortisman süresini, her yıl  için aynı nispet olmak kaydıyla belirleyebilecek. Bu süre Hazine ve Maliye  Bakanlığınca belirlenen sürenin 2 katını ve 50 yılı aşamayacak. Mükellefler bu  tercihlerini, iktisadi kıymetin envantere alındığı geçici vergi dönemi sonu  itibarıyla kullanacak. Bu şekilde belirlenen amortisman süresi ve oranı, izleyen  dönemlerde değiştirilemeyecek.  Amortisman hesaplanmasına başlandıktan sonra bu hesaplama şeklinden  vazgeçilemeyecek. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine  rağmen borçlunun ödemediği dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük olan  alacaklara ilişkin azami bir tutar belirlenerek, bu konudaki belirsizlik  gideriliyor. Protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen  borçlu tarafından ödenmemiş ve 3 bin lirayı aşmayan alacaklar, şüpheli alacak  sayılacak. Şüpheli alacak hükümleri, işletme hesabı esasında defter tutan  mükellefler açısından da uygulanabilecek.

Mevcut uygulamadaki tereddütlü hususlar gideriliyor

Amortismana tabi malların satılmasında mevcut uygulamadaki tereddütlü  hususlar gideriliyor. Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir  iktisadi kıymetin iktisabı, işin niteliğine göre zorunlu bulunur veya bu hususta  işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa, satıştan  doğan kar, satışın yapıldığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılının sonuna kadar  pasifte geçici bir hesapta tutulabilecek. Bu süre içinde satılan iktisadi  kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı  gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan kar, satışın yapıldığı yılı takip eden  üçüncü takvim yılının kar ve zarar hesabına eklenecek. Yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya  kısmen ziyaa uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta  tazminatı ile ziyaa uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yenilenmesi  veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı işin niteliğine göre  zorunlu bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve  teşebbüse geçilmiş olursa tazminat fazlası, bilanço esasına göre defter tutan  mükellef tarafından üçüncü takvim yılının sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta  tutulabilecek.Pasifte geçici bir hesapta tutulan tazminat fazlası, finansal kiralama  yoluyla edinilenler de dahil olmak üzere, iktisap edilen bir veya birden fazla  kıymetin ayrılacak amortismanlarına mahsup edilecek. Bu mahsup tamamlandıktan  sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunacak.

Vergi ziyaı cezası yüzde 50 oranında artırılarak uygulanacak

Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten ceza kesilen ve  cezası kesinleşenlere, vergi ziyaı cezasında; cezanın kesinleştiği tarihi izleyen  günden itibaren 5. yılın isabet ettiği takvim yılının sonuna kadar, usulsüzlükte  cezanın; kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren 2. yılın isabet ettiği  takvim yılının sonuna kadar tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası  yüzde 50, usulsüzlük cezası yüzde 25 oranında artırılarak uygulanacak. Artırım  tutarı kesinleşen cezadan, kesinleşen birden fazla ceza olması durumunda tutar  itibarıyla en yükseğinden fazla olamayacak.  Kağıt ortamında yapılan, tutulan kayıt ve defterlere yönelik olarak  kayıt nizamına ilişkin hükümlere uyulmaması durumunda kesilecek cezalar ile  elektronik kayıt ve defter uygulamalarındaki kayıt nizamına uyulmaması fiillerine  uygulanacak cezaların aynı mahiyette olması ve bu fiillere karşılık olarak  birinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi temin edilerek uygulamada yaşanan  tereddütler giderilecek.

 Özel usulsüzlük cezası

Gider pusulasının hiç düzenlenmemiş sayıldığı durumlara bağlı olarak  özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi temin edilecek. Tasdik kapsamına alınan konulara ilişkin ibraz edilmesi gereken  yeminli mali müşavir tasdik raporunun, belirlenen sürede ibraz yükümlülüğünü  yerine getirmeyen mükellef adına özel usulsüzlük cezası kesilecek. Belge basımıyla ilgili bildirim görevini, belirlenen sürede yerine  getirmeyen ya da bildirimi eksik veya hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1400  lira özel usulsüzlük cezası verilecek. Özel usulsüzlük cezası, bildirimin belirlenen sürenin sonundan  başlayarak 30 gün içinde yapılması ya da eksik veya hatalı yapılan bildirimin  aynı süre içinde tamamlanması, düzeltilmesi durumunda yarı oranında uygulanacak.

 Yeminli mali müşavir tasdik raporunun belirtilen sürede ibraz  edilmemesi durumunda, tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına 50 bin  liradan az ve 500 bin liradan fazla olmamak üzere, yararlanılması tasdik  raporunun ibrazı şartına bağlanan tutarın yüzde 5'i nispetinde özel usulsüzlük  cezası kesilecek. İhtilafların azaltılması ve vergisel süreçlerde etkinliğin artırılması  için 5 bin Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin  uzlaşma talep edilebilmesi ve bu tutarı aşmayan usulsüzlük cezaları içinse Vergi  Usul Kanunu'nda belirtilen indirim oranının yüzde 50 artırımlı olarak uygulanması  sağlanıyor. 

  Kanuna göre mükellefler, usulüne uygun yürürlüğe konulmuş bir çifte  vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerine aykırı olarak vergilendirildiği veya  bu şekilde vergilendirileceğine ilişkin kuvvetli emareler bulunduğu iddiasıyla  anlaşmanın "karşılıklı anlaşma usulü" hükümlerine göre Gelir İdaresi Başkanlığına  başvurabilecek. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerine bağlı olarak  bu başvuru, anlaşmaya taraf diğer akit devlet yetkili makamları aracılığıyla da  yapılabilecek. Karşılıklı anlaşma usulüne göre başvuru, müracaat kapsamındaki tarh ve  tebliğ edilen vergi ve cezalar ile ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine  tahakkuk eden vergiye ilişkin dava açma süresini durduracak. Yapılan başvuruya  konu talebin reddi veya diğer akit devletin yetkili makamı ile anlaşmaya  varılamaması durumunda, bu durum bir yazıyla mükellefe tebliğ edilecek. Mükellef,  yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren kalan dava açma süresi içerisinde vergi  mahkemesi nezdinde dava açabilecek. Dava açma süresi, 15 günden az kalmışsa bu  süre yazının tebliği tarihinden itibaren 15 gün olarak uzayacak. Karşılıklı anlaşma usulü başvurusunun neticelendirilmesine ilişkin  düzenleme getiriliyor. Buna göre, başvurunun Gelir İdaresi Başkanlığı ile diğer  akit devletin yetkili makamı arasında anlaşmaya varılarak sonuçlandırılması  halinde durum mükellefe bir yazı ile tebliğ edilecek. Yazının tebliğ tarihinden  itibaren 30 gün içinde mükellefin varılan anlaşmayı kabul edip etmediğini, Gelir  İdaresi Başkanlığına bildirecek. Mükellef bu süre içinde bildirimde bulunmadığı  takdirde, varılan anlaşmayı kabul etmemiş sayılacak. Anlaşma sonucunun kabul  edilmemesi veya kabul edilmemiş sayılması durumunda, 30 günlük sürenin bitiminden  itibaren dava açma süresi yeniden işlemeye başlayacak ve vergi mahkemesi nezdinde  dava açılabilecek. Dava açma süresi, 15 günden az kalmış ise bu süre 15 gün  olarak uzatılacak.

Karşılıklı anlaşmanın vaki olduğu durumda üzerinde anlaşılan hususlar  ve anlaşma uyarınca düzeltilen vergi ve cezalar hakkında dava açılamayacak ve  hiçbir mercie şikayette bulunulamayacak. Söz konusu vergi ve cezalar, düzeltme  işleminin mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde ödenecek.  Düzeltme işlemine konu verginin tamamı ile cezaların yarısının bu süre zarfında  ödenmesi halinde, cezanın yarısı indirilecek.

Mükelleflerin uzlaşma talebine ilişkin düzenlemeler

Kanun, başvuru öncesi açılan davalar ve uzlaşma talebine ilişkin  düzenlemeler de içeriyor. Mükellef, yaptığı başvurudan önce dava açmışsa dava, karşılıklı  anlaşma usulü başvurusu sonuca bağlanmadan vergi mahkemelerince incelenmeyecek.  Dava herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa karşılıklı anlaşma  başvurusuna ilişkin sonuç dikkate alınacak. Anlaşma sonucu, idare tarafından  yargı mercilerine bildirilecek. Karşılıklı anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde,  durdurulmuş olan davanın görülmesine vergi mahkemesinde devam edilecek. Uzlaşma talebinde bulunmuşsa uzlaşma, karşılıklı anlaşma usulü  başvurusunun sonuca bağlanmasına kadar ertelenecek. Mükellef, anlaşmanın sonucunu  beklemeksizin uzlaşma hakkını kullanmayı talep ettiği takdirde müracaatından  vazgeçmiş sayılacak ve uzlaşmanın gerçekleştiği durumda, diğer akit devlete  yönelik düzeltme talebi hariç, tekrar karşılıklı anlaşma usulü başvurusunda  bulunamayacak.  Karşılıklı anlaşma sonucuna göre, Türkiye'de düzeltme yapılmasının  gerekmesi durumunda, anlaşma sonucu, kanunun zamanaşımı hükümlerine bakılmaksızın  uygulanacak. Anlaşma sonucunun uygulanması için çifte vergilendirmeyi önleme  anlaşmasında bir süre öngörülmüş ise bu süre ile ilgili hükümler saklı kalacak.  Mükellef, karşılıklı anlaşmanın sonucunu kabul ettiği durumlar hariç  olmak üzere, sürecin herhangi bir aşamasında başvurusunu geri çekebilecek, bu  durumda duran zamanaşımı kaldığı yerden işlemeye devam edecek. Mükellefin,  başvurusunu geri çektiği durumda, kanunun diğer hükümleri kapsamındaki müracaat  hakları saklı kalacak. Karşılıklı anlaşma usulüne başvurulması, tahakkuk eden  vergi ve cezaların tahsilatını durdurmayacak.Bu düzenlemeler, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılacak başvurulara  uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.  Mükelleflerin istemeleri halinde, ilk kez yeniden değerleme  yapacakları hesap döneminden önceki hesap döneminin sonu itibarıyla bilançolarına  kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini,  hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilmelerine imkan sağlanacak. Bu  madde, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Damga vergisi istisnası

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, (YİKOB), Damga Vergisi  Kanunu uygulamasında resmi daire kapsamına alınacak. Damga Vergisi Kanunu'nda "Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar"  başlıklı bölümünde yapılan düzenlemelerle, teminatlı sermaye piyasası araçlarının  ihracında işlem maliyetlerinin azaltılması sağlanıyor. Sermaye Piyasası Kanunu  kapsamında teminat yöneticisinin taraf oldukları dahil olmak üzere, sermaye  piyasası araçlarının ihracına konu teminatlara ilişkin düzenlenen makbuz ve  kağıtlara damga vergisi istisnası yapılacak. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I) ve (II) sayılı  cetvellerde yazılı genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idarelerine, yatırım  izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, belediyelere ve köylere yapılacak  bağışlara ilişkin, ilgili idare ile bağışlayanlar arasında düzenlenen kağıtlara  damga vergisi istisnası sağlanacak.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında  vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler katma değer vergisinden  istisna edilecek. Bu hüküm, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren söz konusu madde  kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere  yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.  Sağlığa zararlı tütün mamulleriyle mücadelede etkinliğin artırılması  ile otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin  sağlanabilmesi, günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek  karar alınabilmesi için Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Cumhurbaşkanına tanınan  yetki değiştiriliyor. Kanunda yer verilen II sayılı listedeki mallar için  belirlenen oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve  üst sınırları 3 katına ve III sayılı liste B cetvelindeki mallar için asgari  maktu vergi 3 katına kadar çıkarılabilecek.

 ATV ve UTV'ye aynı oranda vergilendirme

 Fiziksel ve teknik özelliklerine göre gümrük tarife cetvelinin farklı  pozisyonlarında yer alan ATV (All Terrain Vehicle/her türlü arazide kullanılan  araç) ve UTV (Utility Task Vehicle/çok amaçlı hizmet aracı) isimli araç  tiplerinin aynı oranda vergilendirmeleri sağlanacak. Ayrıca motor silindir hacmine ve özel tüketim vergisi matrahına göre  farklı oranlarda vergilendirilen motorlu karavanlarda vergilendirmeye esas tek  bir oran belirleniyor. Bankacılık Kanunu'nda yapılan düzenleme ile varlık yönetim  şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yıl süresince uygulanan  damga vergisi, harç ve KKDF istisnası sürekli hale getirilecek, söz konusu  şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna  kaldırılacak. Bu madde, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik

 Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, nakdi sermaye  artışından kaynaklanan faiz indirimi müessesesiyle şirketlerin sermaye yapısı  güçlendirilerek, özkaynakla finansman teşvik ediliyor. Düzenlemeyle, Türkiye'de  yabancı sermaye, yurt dışından kaynak girişinin artırılması amaçlanıyor. Buna  göre, nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan  kısmı için oran yüzde 75 olarak uygulanacak. Bu hüküm, kanunun yayımı tarihinden  itibaren madde kapsamında yapılacak nakdi sermaye artışlarına uygulanmak üzere  yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

 Yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma  katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın yüzde 10'luk kısmı, kurumlar  vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar  talep edilmesi şartıyla, ÖTV ve KDV hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi  borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecek. Bu madde, 1 Ocak 2022  tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarına uygulanmak üzere yayımı  tarihinde yürürlüğe girecek. Kanunla, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama  vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelendi.  Teklifin, kurumlar vergisi beyan sürelerini düzenleyen iki maddesi ise  metinden çıkarıldı.

 

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER

Meclis faiziyle iade para vergi 850 bin küçük esnaf çiftçi tarımsal destek konaklama vergisi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.