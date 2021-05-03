Faiziyle geri alınacak! İşçi ve işverenleri kapsıyor

Çalışma izin belgesiyle ilgili flaş açıklama. Çalışma izin belgesinin esas olarak e-Devlet üzerinden alınması gerekiyor. E-Devlet üzerinde yapılan başvuru, aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemine de iletilecek. Böylece, denetim faaliyetleri sırasında geçerli görev belgesi olmayan ya da muafiyet belgesinde yer alan muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan çalışanlar ile yanlış ya da eksik bilgi veren işyeri yetkilisi hakkında adli ve idari işlem yapılması söz konusu olacak. Ayrıca esnaf için hem kısa çalışma ödeneği hem de nakdi ücret desteğinden yararlanılma imkanı bulunmuyor. Diğer taraftan, normal faaliyetine başladığı için uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerin bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekiyor. Aksi halde, yapılacak yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacak. İşte tüm detaylar...