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Faizi sıfırladılar, 56 bin liraya kadar indirim! Araba alacak herkesi ilgilendiriyor
Araba, motor alacaklar için büyük fırsat. 56 bin liraya kadar indirim gerçekleşti. Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. İşte araba almak isteyenler için tüm fırsatlar...
Mart ayında Türkiye’de 100 bin adetlere yaklaşan araç satış rakamının ardından nisanda da hareketli günler yaşanacak. Kurlardaki yükseliş nedeniyle nisan ayında gelecek zamlardan endişelenen tüketiciler mart ayında alımlarını öne çektiler. Ancak nisanda da kampanyaların da etkisiyle satışların hareketli geçmesi bekleniyor. Aylık satış öngörüsü 80 binlerin üzerinde bulunuyor.