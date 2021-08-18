Faizi ile ödeniyor! Flaş karar, 6.288 TL...

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Karara konu olayda, işyerinde 3 yıl 1 ay 14 gün kıdemi olan işçi, bedelli askerlik için işyerinden ayrılmış ve kıdem tazminatını talep etmiş. İşveren ise çıkışı '03-İstifa' koduyla yapmış, işçinin bedelli askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesine gerek olmadığını ve fesih olmadığı için de kıdem tazminatı hakkının doğmayacağını iddia etmiş ve işçiye tazminat ödememiş. Bunun üzerine dava açan işçi, işverenden tazminatını talep etmiş. Yerel mahkeme işçi ve işverenin ifadelerini dinleyip bedelli askerliğe gidecek işçinin, temel askerlik eğitimi sonrasında işsiz kalma riski bulunmadığı dolayısıyla da feshi zorunlu kılan bir durum bulunmadığı ve işçinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağı yönünde karar vermiş.

Mahkeme son noktayı koydu: Düzenlemede var

Davacı işçinin yerel mahkemenin kararını istinafa taşıması sonrası Konya Bölge Adliye Mahkemesi, kararı bozmuş. Mahkeme, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14/3. maddesinde muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesini fesheden işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağının düzenlendiğini belirtmiştir. Bu durumda işçi bedelli için dahi olsa iş sözleşmesini feshettiğinde kıdem tazminatı talep hakkına sahiptir yargısına ulaşılmıştır. Düzenlemede işçilerin temel eğitim süreci boyunca ücretsiz izinli sayılacağı hüküm altına alınmıştı. İşyerinden ayrılan işçinin kıdem tazminatı hakkı da bulunuyor.

İşveren faiziyle ödedi

Bölge Adliye Mahkemesi, işçiyi haklı bulmuş ve bedelli askerlik için işyerinden ayrılan işçiye kıdem tazminatını ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir. İşçi bu kapsamda 6.288 TL olan kıdem tazminatını yasal faiziyle hak etmiş, ayrıca yargılama giderleri ve dava harçlarının da davalı tarafından ödenmesine hükmedilmiştir.

Ücretsiz izin hakkı da var

7146 sayılı kanunda, işçinin seçim hakkı vardır. Buna göre, işçi isterse ücretsiz izinli sayılıp temel askerlik eğitimi sonrası işine geri döner, isterse kıdem tazminatını alıp işyerinden ayrılır ve temel askerlik eğitimine bu şekilde gider. (Okan Güray Bülbül / Akşam)