Faiz ve kar payı stopajları ile ilgili flaş karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada vatandaşlara çağrı yaptı. Erdoğan "Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar paylarındaki stopaj oranlarını düşürmüştük. Buna göre, stopaj oranları 6 aya kadar vadeli olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıl üzerinde olanlar için ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak mart sonuna kadar uygulanmaya devam edecek" diyen Erdoğan "Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek mücadelemize testek vermelerini bekliyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle: Türk ekonomisine faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve maliyetlerin üstesinden gelmek için yoğun mücadele içindeyiz.Geçtiğimiz hafta itibarıyla bankalarımızın döviz açık pozisyonu bulunmadığı gibi sektörde 3,2 milyar dolarlık döviz pozisyonu fazlası vardır. Geçmişte enflasyonla nasıl baş ettik ve tek hanelere düşürdüysek şimdi bunu tekrar sağlayacağız. Küresel ekonomide iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz. Salgınla başlayan kriz, tüm makro ekonomileri derinden sarsıyor. İşsizlik, turizm gibi birçok gösterge tarihinin en kötü dönemini yaşadı. Salgının tedavisi konusunda başarıya oluşan her adım ciddi toparlanmayı da beraberinde getirmeyi sağlıyor. Hepsinden önemlisi her durumda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomimizin güçlü ve kırılgan yönlerini gayet iyi biliyoruz. Türkiye salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi küresel bir oyuncu olarak girmekte kararlıdır. Salgın şartlarına rağmen yılın ilk 11 ayında organize sanayi bölgelerinde 251 fabrika üretime başladı. Üretim tarafındaki bu güzel gelişmelerin istihdama etkilerini görüyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde Eylül'de işsizlik oranı geçen seneye göre, 1,1 puan gerileyerek yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.

ENAF VE TÜCCARIMIZIN YANINDA OLDUK

Pek çok yerde salgının yeniden yükselişe geçmesi işimizi zorlaştırıyor. Her şeye rağmen yatırım, istihdam ve üretilebilirliği sürdürmek için tedbirlerimizi almaya hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızla birlikte esnafımızın tüccarımızın yanında olduk. Verdiğimiz nakit desteklerinin tutarı, 45 milyar lirayı buldu. Biz dün olduğu gibi bugün de samimiyetle esnaflarımıza ve tüccarlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Bu amaçla Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve stopaj oranlarını düşürmüştük. Son zamanlarda Türk Lirası cinsi olan varlıklara güveni arttırmak için piyasa dostu adımlar atıldı. Risk priminde düşüş, Türk lirasında değerlenme yaşandı.