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Faiz ve kar payı stopajları ile ilgili flaş karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

14 Aralık 2020 Pazartesi - 20:13 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 20:17

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum" dedi. Erdoğan "Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar paylarındaki stopaj oranlarını düşürmüştük. Bu oranlar mart ayı sonuna kadar sürecek" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada vatandaşlara çağrı yaptı. Erdoğan  "Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve  kar paylarındaki stopaj oranlarını düşürmüştük. Buna göre, stopaj oranları 6 aya  kadar vadeli olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar vadeli  olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıl üzerinde olanlar için ise yüzde 10  yerine yüzde 0 olarak mart sonuna kadar uygulanmaya devam edecek" diyen Erdoğan "Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek mücadelemize testek vermelerini bekliyorum" dedi.
 
Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle: Türk ekonomisine faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden  kurulan baskıların ve maliyetlerin üstesinden gelmek için yoğun mücadele  içindeyiz.Geçtiğimiz hafta itibarıyla bankalarımızın döviz açık  pozisyonu bulunmadığı gibi sektörde 3,2 milyar dolarlık döviz pozisyonu fazlası  vardır. Geçmişte enflasyonla nasıl baş ettik ve tek hanelere  düşürdüysek şimdi bunu tekrar sağlayacağız. Küresel ekonomide iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz. Salgınla başlayan kriz, tüm makro ekonomileri derinden sarsıyor. İşsizlik, turizm gibi birçok gösterge tarihinin en kötü dönemini yaşadı. Salgının tedavisi konusunda başarıya oluşan her adım ciddi toparlanmayı da beraberinde getirmeyi sağlıyor. Hepsinden önemlisi her durumda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomimizin güçlü ve kırılgan yönlerini gayet iyi biliyoruz. Türkiye salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi küresel bir oyuncu olarak girmekte kararlıdır. Salgın şartlarına rağmen yılın ilk 11 ayında organize sanayi bölgelerinde 251 fabrika üretime başladı. Üretim tarafındaki bu güzel gelişmelerin istihdama etkilerini görüyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde Eylül'de işsizlik oranı geçen seneye göre, 1,1 puan gerileyerek yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.
 
ENAF VE TÜCCARIMIZIN YANINDA OLDUK
 
Pek çok yerde salgının yeniden yükselişe geçmesi işimizi zorlaştırıyor. Her şeye rağmen yatırım, istihdam ve üretilebilirliği sürdürmek için tedbirlerimizi almaya hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızla birlikte esnafımızın tüccarımızın yanında olduk. Verdiğimiz nakit desteklerinin tutarı, 45 milyar lirayı buldu. Biz dün olduğu gibi bugün de samimiyetle esnaflarımıza ve tüccarlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Bu amaçla Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve stopaj oranlarını düşürmüştük. Son zamanlarda Türk Lirası cinsi olan varlıklara güveni arttırmak için piyasa dostu adımlar atıldı. Risk priminde düşüş, Türk lirasında değerlenme yaşandı. 
 

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