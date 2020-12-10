Faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi! ECB duyurdu

Avrupa Merkez Bankası tarafından faizlerin küresel olarak düşük seviyede kalacağı duyurulmuştu. Bugün açıklama yapıldı. Avrupa Merkez Bankasından (ECB) yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, martta 750 milyar avro ile başlatılan ve haziranda 600 milyar artışla 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) 500 milyar avro daha artırılarak 1 trilyon 850 milyar avroya çıkarıldığı belirtildi.

PEPP’nin Mart 2022’ye kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, program çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin en azından 2023 sonuna kadar yatırıma yönlendirilmeye devam edileceğine işaret edildi.

ECB’nin net varlık alımlarının Kovid-19 krizinin sona erdiğine karar verilene kadar devam edeceği vurgulanan açıklamada, Uzun Dönem Güdümlü Refinansman Operasyonu III (TLTRO III) için daha olumlu şartların Haziran 2022’ye uzatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ECB’nin faiz oranlarının, enflasyon görünümü yüzde 2 hedefine yeterince yaklaşana kadar düşük kalacağı mesajı da verilerek, döviz kuruna ilişkin gelişmelerinin yakından izleneceği vurgulandı.

Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlanması için açılan swap ve repo hatlarının süresinin Mart 2022'ye uzatıldığı da açıklamada yer aldı.