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Faiz oranları değişti! Resmen açıklandı, flaş kredi kararı, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları değişti. Bankalar art arda duyurdu. Nakit ihtiyacı olan ev ya da araba almak isteyenleri çok yakından ilgilendiriyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankalar kredi faiz oranlarını vatandaşlara duyurdu. İşte Bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faizleri...