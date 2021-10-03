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Faiz oranları değişti! Resmen açıklandı, flaş kredi kararı, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve...
Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları değişti. Bankalar art arda duyurdu. Nakit ihtiyacı olan ev ya da araba almak isteyenleri çok yakından ilgilendiriyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankalar kredi faiz oranlarını vatandaşlara duyurdu. İşte Bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faizleri...
Faiz oranları değişti. Kredi çekmeyi planlayanları çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle pandemi sürecinde banka kredisi kullanım oranları arttı. Pandemi sonrasında da kredi kullanımı devam ediyor. Salgının başlarında faiz oranları bankalar tarafından düşürülse de şu anda ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları yukarı yönlü bir seyir izliyor.