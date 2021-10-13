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Faiz oranları değişti, flaş kredi kararı! Bankalar resmen duyurdu ve...
Kredi çekecek herkesi ilgilendiriyor! Bankalar resmen duyurdu. Nakit sıkıntısı çeken kişiler banka kredilerine yöneliyor. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar geri ödemesi ve faiz oranlarında kendilerine en uygun bankayı araştırıyor. Bankalar faiz oranlarını sürekli olarak güncelleyerek müşterilerine duyuruyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları tek tek açıklandı. İçlerinde 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası da bulunuyor.