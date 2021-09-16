Faiz oranları değişti! Bankalar tek tek açıkladı, şu anda...

Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç, konut ve taşıt kredisinde faiz oranları değişti. Bankalar art arda duyurdu. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranlarını açıkladı. En düşük faiz oranı ile kredi veren banka hangisi? İşte kredi faiz oranlarında son durum...

Nakit ihtiyacı olan pek çok kişi banka kredilerine yöneliyor. Vatandaşlar kredi çekerken en avantajlı koşulları sağlayan bankaları araştırıyor. Nakit ihtiyacın dışında ev ve araba almak isteyenler de kredi kullanıyor. Bankalar ise faiz oranlarını sıklıkla güncelliyor.

Koronavirüs salgını süreci ile birlikte gelen ekonomik sıkıntılar ihtiyaç sahiplerinin kredi paketlerine olan talebini arttırdı. Bankalar ise bu duruma kayıtsız kalmayarak bu süreçte tüketicilere uygun faizli kredi paketleri sundu. Ancak kredi faiz oranları şu anda yukarı yönlü bir seyir izliyor.

Kredi kullanacak vatandaşların ilk tercihi kamu bankalarından yana oluyor. Faizlerin genel olarak daha düşük olması nedeni ile devlet bankalarından kredi kullanacak kişiler kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde uyguladıkları faiz oranlarındaki son durum...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.59

Konut kredisi: 1.37

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI Konut kredisi: 1.37 İhtiyaç kredisi: 1.59 HALKBANK FAİZ ORANLARI İhtiyaç kredisi: 1,63 Taşıt kredisi: 1,54 Konut kredisi: 1,38 Taşıt kredisi: 1.50 İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI İhtiyaç kredisi: 1.60 Taşıt kredisi: 1.55 Ev kredisi: 1.38 AKBANK FAİZ ORANLARI İhtiyaç kredisi: 1.55 Taşıt kredisi: 1.57 Ev kredisi: 1.37 GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI İhtiyaç kredisi: 1.69 Taşıt kredisi: 1.62 Ev kredisi: 1.85 TEB FAİZ ORANLARI İhtiyaç kredisi: 1.59 Taşıt kredisi: 1.61 Konut kredisi: 1.51 DENİZBANK FAİZ ORANLARI İhtiyaç kredisi: 1.9 Taşıt kredisi: 1.61 Konut kredisi: 1.81

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.38