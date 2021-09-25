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Faiz oranları değişti! Bankalar resmen duyurdu, flaş kredi kararı...
Faiz oranları değişti! Bankalar resmen duyurdu. Kredi çekmek isteyen herkesi ilgilendiriyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde güncel faiz oranları merak ediliyor. Ziraat Bankası, , Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Akbank, ING ve diğer bankalar kredi faiz oranlarını açıkladı. Çeşitli ihtiyaçları için kredi çekmek isteyenler kendilerine en uygun faiz oranlarını araştırıyor. İşte güncel kredi faiz oranları
Kredi çekecekler dikkat! Pandemi döneminde nakit sıkıntısı çeken çok sayıda kişi banka kredilerine yöneldi. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar taksitleri, geri ödemesi ve faiz oranlarında kendilerine en uygun bankayı araştırıyor. Nakit ihtiyacı olan, ev ve araba almak isteyen kişiler için bankalar faiz oranlarını sürekli olarak güncelleyerek müşterilerine duyuruyor.