Faiz koridoru uygulaması nedir? Merkez Bankası ‘’faiz koridoru’’ açıklaması: Uygulama amaçları dışında kullanılmayacak!

TCMB Başkanı Ağbal faiz kararı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "TCMB'nin para politikası aracı, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Faiz koridoru uygulaması ve gecelik borç verme geç likidite penceresi aracı tanımlanmış amaçları dışında kullanılmayacaktır. 2021 yılında hiçbir şekilde GLP veya faiz koridoru, temel politika aracı yerine geçen bir işlem görmeyecektir." İfadeleri kullanılırken, faiz koridoru uygulaması hakkındaki aramalar da arttı. Faiz koridoru uygulaması nedir?

Merkez Bankası faiz toplantısı sonrası kararını açıkladı. Herkes bu toplantıdan çıkacak sonucu merak ediyordu. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti. Öte yandan Ağbal faiz koridoru uygulaması amaçları dışında kullanılmayacağını belirtti.

Faiz koridoru uygulaması nedir?

Faiz koridoru, TCMB borç alma ve borç verme faizleri üzerinde değişikliklere giderek para arzını kontrol etmeye amaçlayan bir uygulamadır. Belirli bir taban ve tavan arasında faiz oranlarının değişmesi anlamına gelir..

TCMB elindeki Koridor önemli bir politika aracıdır. Bankalar ihtiyaç duydukların da gecelik likidite ihtiyaçlarını TCMB‘dan borçlanarak giderebilmektedir. Faiz Koridorunun uygulanması ya da uygulanmaması TCMB tarafından kararlaştırılır. Merkez Bankası eğer koridorda oynama yaparsa ülkenin para birimi, döviz kurlarındaki aşırı yükselişlerde değer kaybına uğramaz. Gelişmekte olan ülkelerin çoğu Faiz Koridorunu kullanıyor.

Faiz koridoru uygulaması ne işe yarar?

Teorik olarak, koridor sistemi politika faiz oranlarındaki oynaklığı sınırlandırmaya yardımcı olur ve bilançodan bağımsız bir faiz oranı politikası ortaya konmasını sağlar. Faiz koridor sisteminde, geleneksel yapıda olduğu gibi merkez bankası enflasyon ve büyüme hedeflerine uygun olacak şekilde gecelik faiz oranlarını belirler. Yine geleneksel sistemde olduğu gibi merkez bankası, bankacılık sistemine, açık piyasa işlemlerini etkileyecek şekilde belli bir düzeyde rezerv arz eder. Buna ek olarak, merkez bankası, sabit bir faiz oranından borç verme imkanı sunar.