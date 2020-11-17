Faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Piyasalar Merkez Bankası faiz oranlarını bekliyor, işte yorumlar…

Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların gözü kulağı, döviz, altın fiyatları ile bankaların faiz oranlarını etkileyecek faiz kararına çevrildi. Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde artış beklerken, yatırımcılar faiz kararının ne olacağını araştırıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan'ın getirilmesinin ardından faiz kararlarının ne olacağı merek ediliyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde değişiklik yapılması beklenirken, karar metninde de enflasyonla mücadele ve gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajlara yer verileceğini tahmin ediyor. Peki, faiz kararı ne zaman açıklanacak? Saat kaçta?

MB FAİZ KARARI NE OLACAK?

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde artış beklerken, Ekonomistler, TCMB'nin Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu toplantısının, son bir haftadır "ekonomide yeni dönem" açıklamalarının en önemli sınaması olacağını belirtti.

Piyasa fiyatlamasının halihazırda yüzde 14,64 seviyesinde bulunan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM) üzerinen yapıldığını ifade eden ekonomistler, perşembe günkü toplantıda politika faizinde artış beklerken, karar metninde de enflasyonla mücadele ve gelecek dönem para politikasına ilişkin güçlü mesajlara yer verilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Şekerbank Başekonomisti Dr. Gülay Elif Yıldırım, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son günlerde ekonomi alanındaki açıklamaların ve açılımların piyasaya pozitif yansıdığını ve gelecek döneme ilişkin olumlu beklentiler içinde olduğunu belirtti.

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 14,64 seviyesinde ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranının yüzde 14,75 olduğunu hatırlatan Yıldırım, "TCMB'den politika faizinde 400-450 baz puanlık bir ayarlama bekliyorum. Böylece şu an kullanılmayan 1 haftalık repo faizinin de atıl şeklinde görüntüsüne son verilmiş olunacak. Bu aslında bir faiz artırımından ziyade bir faiz ayarlaması. Çünkü zaten bankacılık sektörü kendini yüzde 14,75'e göre konumlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Perşembe günü ya da sonraki toplantıda bir sadeleşme adımının da gelebileceğini tahmin eden Girgin, kasım ayı toplantısında faiz artırımının yanı sıra enflasyonla mücadeleye yönelik açıklamaların da piyasanın odağında olduğunu söyledi.

Yıldırım, yapılması gerekenin sadece faiz artırmak olmadığını, asıl meselenin yapısal sorunlara inmek olduğunu dile getirdi.

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve ekonomist Gizem Öztok Altınsaç da Merkez Bankasının ortalama fonlama maliyetinin halihazırda yüzde 14,64 seviyesinde bulunduğunu, bu fonlama faizinin altında atılacak her adımın gevşeme sinyali vermesi sebebiyle verimli olmayacağını söyledi.

Politika faizi olan yüzde 10,25'in şuan kullanılmadığına işaret eden Altınsaç, Merkez Bankasının piyasayı fonladığı faize fiili olarak piyasanın karar verdiğine ve bunun da geleneksel ihalelerle yapıldığını ifade etti.

Altınsaç, orada da piyasanın istediği faizin ihalelerde yüzde 15'e geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oysa ki olması gereken Merkez Bankasının piyasanın önünde giderek kendisinin kısa vadeli faizleri oluşturması. Kontrol ancak bu şekilde sağlanabilir. Şu an kullanılmayan yüzde 10,25'in en az halihazırda fiili olarak var olan faize getirilmesi lazım. Hatta bu tam anlamıyla bir faiz artışı olmayıp ‘para politikasında düzeltme ve sadeleşme adımı’ olacaktır. O nedenle atılması çok zor bir adım değil. Piyasada kredi fiyatlaması da mevduat fiyatlaması da yüzde 14,75 referans alınarak yapılmakta. Bunun normalde TCMB politika faizinden yapılıyor olması gerekir. Fakat işler o denli karışınca fiyatlamalar buradan yapıldı. Bu durumda, TCMB 400-500 baz puan faiz artırınca yani faizi şuan zaten kullanılan yere çekince de kredi ve mevduat faizi aynı oranda yukarı kaymaz, fiyatlama hali hazırda o seviyeden. Sınırlı bir yükseliş olur.”

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Faiz kararı 19 Kasım Perşembe günü açıklanacak.