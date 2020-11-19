Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bugün Merkez Bankası toplantısı saat kaçta? TCMB PPK toplantısında faiz artırımı olur mu?

Merkez Bankası toplantısı saat kaçta, faiz kararı ne olur? Döviz, altın ve banka faizlerini etkileyecek olan Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde artış beklenirken, yatırımcılar faiz kararının ne olacağını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası toplantısı ve alacağı faiz kararının ne olacağı Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan'ın getirilmesinin ardından en çok merak edilen konuların başını çekiyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde değişiklik yapılması bekleniyor. Alınan kararın ise enflasyonla mücadele ve gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajlara yer verileceği tahmin ediyor. Peki, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı saat kaçta?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI SAAT KAÇTA, FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını verecek. Karar 19 Kasım 2020 Perşembe saat 14.00'da açıklanacak.

FAİZ KARARI NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde artış bekleniyor. Ekonomistler, TCMB'nin Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu toplantısının, son bir haftadır "ekonomide yeni dönem" açıklamalarının en önemli sınaması olacağını belirtirken, piyasa fiyatlamasının halihazırda yüzde 14,64 seviyesinde bulunan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM) üzerinden yapıldığı ifade ediliyor.

Şekerbank Başekonomisti Dr. Gülay Elif Yıldırım, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son günlerde ekonomi alanındaki açıklamaların ve açılımların piyasaya pozitif yansıdığını ve gelecek döneme ilişkin olumlu beklentiler içinde olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti:

‘’Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 14,64 seviyesinde ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranının yüzde 14,75 olduğunu hatırlatan Yıldırım, "TCMB'den politika faizinde 400-450 baz puanlık bir ayarlama bekliyorum. Böylece şu an kullanılmayan 1 haftalık repo faizinin de atıl şeklinde görüntüsüne son verilmiş olunacak. Bu aslında bir faiz artırımından ziyade bir faiz ayarlaması. Çünkü zaten bankacılık sektörü kendini yüzde 14,75'e göre konumlandırıyor. Perşembe günü ya da sonraki toplantıda bir sadeleşme adımı gelebilir. Kasım ayı toplantısında faiz artırımının yanı sıra enflasyonla mücadeleye yönelik açıklamalar da piyasanın odağında. Yapılması gerekenin sadece faiz artırmak değil, asıl mesele yapısal sorunlara inmektir.’’

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve ekonomist Gizem Öztok Altınsaç da Merkez Bankasının ortalama fonlama maliyetinin halihazırda yüzde 14,64 seviyesinde bulunduğunu, bu fonlama faizinin altında atılacak her adımın gevşeme sinyali vermesi sebebiyle verimli olmayacağını söyleyerek, politika faizi olan yüzde 10,25'in şuan kullanılmadığına, Merkez Bankasının piyasayı fonladığı faize fiili olarak piyasanın karar verdiğine ve bunun da geleneksel ihalelerle yapıldığını belirtti ve şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oysa ki olması gereken Merkez Bankasının piyasanın önünde giderek kendisinin kısa vadeli faizleri oluşturması. Kontrol ancak bu şekilde sağlanabilir. Şu an kullanılmayan yüzde 10,25'in en az halihazırda fiili olarak var olan faize getirilmesi lazım. Hatta bu tam anlamıyla bir faiz artışı olmayıp ‘para politikasında düzeltme ve sadeleşme adımı’ olacaktır. O nedenle atılması çok zor bir adım değil. Piyasada kredi fiyatlaması da mevduat fiyatlaması da yüzde 14,75 referans alınarak yapılmakta. Bunun normalde TCMB politika faizinden yapılıyor olması gerekir. Fakat işler o denli karışınca fiyatlamalar buradan yapıldı. Bu durumda, TCMB 400-500 baz puan faiz artırınca yani faizi şu an zaten kullanılan yere çekince de kredi ve mevduat faizi aynı oranda yukarı kaymaz, fiyatlama hali hazırda o seviyeden. Sınırlı bir yükseliş olur.”