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Faiz kampanyası! Bankada parası olan herkesi ilgilendiren hamle
Faiz kararı sonrası bankalardan flaş bir hamle geldi.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 475 baz puanlık faiz artırımı vatandaşın bankada olan parasına da yansıyacak. Peki bankada parası olan vatandaş bu faiz kararından nasıl etkilenecek? İşte cevabı...
Merkez Bankası, son toplantısında 10,25 olan politika faiz oranını 475 baz puan artırarak 15’e yükseltti. Buna göre vatandaşın bankada olan parasının getiri oranı da değişecek.