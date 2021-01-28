Faiz kararı! 25 Şubat’tan itibaren...

Milyonları ilgilendiren faiz kararı! Tarih netleşti. Faizler yükselecek. Bankadan kredili mevduat kullananlar artık daha yüksek faiz ödeyecekler. Faizlerin yükseleceği tarih 25 Şubat. Nakit ihtiyacı olan kişilerin bu tarihten önce KMH hesaplarından kredi kullanmaları durumunda ödeyecekleri faiz daha düşük olacak. Kredili mevduat hesaplarında 25 Şubat’tan itibaren aylık yüzde 1,89 faiz alınacak. Gecikme faizi de yüzde 2,19 olarak hesaplanacak. KMH yıllık faizi ise yüzde 25’i geçiyor.

Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor. Faizler ile ilgili önemli bir karar verildi. Kredili mevduat hesabı faiz oranları değişiyor. 25 Şubat itibarı ile başlıyor. Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımları çerçevesinde kredi faizlerindeki artışa paralel yükseliş eğilimine giren kredili mevduat hesaplarında 25 Şubat’tan itibaren aylık yüzde 1,89 faiz alınacak. Gecikme faizi de yüzde 2,19 olarak hesaplanacak. KMH yıllık faizi ise yüzde 25’i geçiyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları 15 Ocak itibariyle yıllık yüzde 22,94 seviyesinde bulunuyor.

Kredili mevduat hesapları düşük nakit ihtiyaçları için tercih ediliyor. Kredi kullanımına gerek duyulmayacak tutarlar için kullanılan KMH hesaplarındaki tutarlar faizlerin yükselmesi ile daha az tercih edilecek. Kredi çekmek yerine daha uygun olduğunu düşünerek kredili mevduat hesabından kredi kullananlar artık ihtiyaç kredisinden daha fazla faiz ödemiş olacak.

Bankalar KMH limintlerini kişinin gelir durumuna göre belirliyor. Belirlenen bu limitlerde kullanım yapıldığında faiz KMH hesabından kullanılan tutar için geri ödenilen gün kadar hesaplanıyor. Yani KMH hesabından para kullanıp aynı gün ödediğinizde bir günlük faiz uygulanıyor. Hafta sonu veya tatil günlerinde aynı gün içerisinde limitinizi kullanıp borcunuzu kapattığınızda ise ilk iş gününe kadar faiz hesaplanıyor.