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Faiz indirimi olacak mı? Gözler o toplantıda...

AA |  30 Ekim 2020 Cuma - 13:34 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 13:34

Corona virüs salgının ekonomik etkileri tüm dünyada kendisini göstermeye devam ediyor. Tüm gözler aralıkta yapılacak toplantıda. Çok sayıda ekonomist hemfikir. Faizlerde indirime gidilmesi gündemde. ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte yaptığı açıklamada fazla likidite üzerindeki kademeli faiz uygulamasının ayarlanabileceğini aktardı.


Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB),  aralık ayı toplantısına çeşitli uygulamaların bir arada olduğu büyük bir paket  açıklaması bekleniyor. 
 
Bankanın aralık ayında sadece  Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda  (PEPP) değil Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinde (TLTRO) ve kademeli faiz  uygulamasında ayarlamalar yapması, mevduat faizinde indirime gitmesi seçenekleri  masada bulunuyor.
 
Ekonomistler, aralık ayından önce özel bir müdahalede bulunman  seçeneğinin imkansız olmadığını ancak buna fazla ihtimal vermediklerini söyledi.
 
Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ING Group  Başekonomisti Peter Vanden Houte, ECB parasal genişlemeyi ayarlarken  kullanabileceği farklı seçenekler de olduğunu belirtti. PEPP'de bir artış  olmasının çok olası göründüğünü ifade eden Houte, bu programın daha da uzun  süreceğine dair bir açıklama da yapılabileceğini aktardı.
 
Houte, Haziran 2021'e kadar uygulanacak olan TLTRO  süresinin bu  tarihten sonraya uzatılabileceğini dile getirdi.
 
Fazla likiditenin artamaya devam ederek bankalar için maliyet  oluşturduğunu söyleyen Houte, bu durum göz önünde bulundurulduğunda fazla  likidite üzerindeki kademeli faiz uygulamasının da ayarlanabileceğini aktardı.  Fazla likiditenin büyük bir kısmının yüzde eksi 0,50 olan mevduat faizinden muaf  tutulmasının bankalara yardım edebileceğini kaydeden Houte,  ECB'nin pandemi  süresi boyunca yatırım derecesi statüsünü kaybeden şirketlerin tahvillerini de  alabileceğini ifade etti.
 
 Houte, ECB'nin aralık toplantısından önce harekete geçmesinin imkansız  olmadığını ancak çok da muhtemel gözükmediğini vurguladı. ECB'nin yeni ekonomik  tahminlerle birlikte bütün bir paketi devreye sokacağını belirten Houte, bu  sebepten dolayı bankanın aralık toplantısını beklemeyi tercih edeceğini ifade  etti.
 
Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot da  ECB'nin büyük ihtimal PEPP'yi genişleteceğini ve bunun yanında TLTRO şartlarını  da iyileştirebileceğini aktardı.Groot, pandemideki yeni dalgayla birlikte kredi  kanallarının işlevsel olmaya devam etmesini sağlamak için TLTRO faiz oranlarında  indirime gidilebileceğini dile getirdi.
 
Aralık ayı toplantısından önce özel bir müdahale yapma ihtimalinin her  zaman mümkün olduğunu söyleyen Groot ancak böyle müdahalenin büyük olasılıkla  olmayacağını vurguladı.
 
PEPP'nin daha yarı yolda olduğunu belirten Groot, ECB'nin harcamaları  desteklemek için yeterli alana sahip olduğunu ifade etti.
 
Bankaların uygulanan önceki TLTRO'larla yeterli likiditeye sahip  olduğunu aktaran Groot, "Ekonomideki yakın dönemli bozulmalarla baş edebilmek  için bankalarda tedbir amaçlı yeterli finansman var gibi gözüküyor" ifadelerini  kullandı ve avrodaki ani bir yükselmenin ECB üzerinde baskı oluşturacağını ancak  iki toplantı arasında bir müdahale yapmak için avronun iyi bir argüman olmadığını  dile getirdi.
 
ECB aralık ayında büyük bir paket açıklayacak
 
Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer ise ECB'nin aralık ayında büyük  bir paket açıklayacağını söyledi.
 
Kramer, ECB'nin PEPP'de 600 milyar avroya kadar bir artırım  yapabileceğini, gelecek yıl yeni TLTRO'ları piyasaya sürmeye karar verebileceğini  ve mevduat faizinde 10 baz puanlık bir indirime gidebileceğini vurguladı.
 
Berenberg Ekonomisti Florian Hense, ECB'nin aralık ayında büyük  ihtimal PEPP'yi 500 milyar avro artıracağını kaydetti.
 
TLTRO faiz oranlarında ve mevduat faizinde indirim olabileceğini  belirten Hense, kademeli faiz uygulamasının da yapılabileceğini ifade etti.
 
Hense, "Vaka sayılarında artış ve ekonomik görünümde önemli bir  kötüleşme olursa ECB aralık ayından önce özel bir müdahale yapabilir. Ancak  tahvil piyasaları önemli bir stres sinyali vermiyor. ECB sadece finansal durum  çok kötüleşirse ve para politikası ile reel ekonomi arasındaki iletişimi ciddi  anlamda bozarsa ECB özel bir müdahale de bulunabilir" değerlendirmesinde bulundu.ECB, faiz oranlarında ve Kovid-19 nedeniyle başlatılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) boyutunda değişikliğe gitmezken aralık ayında değişiklik sinyali verdi.   ECB Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı alırken, politika faizini yüzde sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bıraktı. Salgın nedeniyle martta 750 milyar avro ile başlatılan ve haziranda 600 milyar avro artırılarak toplam 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarılan PEPP'in boyutunda da değişiklik yapılmazken,  banka, gerek olduğunda tüm enstrümanlarda değişiklik yapmaya hazır olduğunu duyurdu.
 
  
 

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