Faiz indirimi ile ilgili flaş açıklama! 1.000 TL cepte kalıyor

VATANDAŞIN CEBİNDE KALACAK RAKAM

Budakoğlu faiz indirimi sonrasında vatandaşın cebinde kalacak rakamdan da bahsetti. Budakoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kamu bankaları, faiz indirimi öncesinde ortalama aylık yüzde 1,37 puan üzerinden konut kredisi kullandırıyorken, 10 yıl yani 120 ay vadeli bir kredide, 500.000 TL kredi çekildiğinde yaklaşık 8.515 TL civarı bir taksit ortaya çıkıyordu. Faiz indirimi sonrası kamu bankaları aylık yüzde 1,29 puan üzerinden kredi kullandırmaya başlamış olup, bu durumda 8.215 TL civarında bir aylık taksit tutarı oluştuğu, yani 10 yıl vadeli, 500.000 TL tutarlı bir kredide aylık 300 TL’lik bir avantaj oluştuğunu, bunu kredinin 120 aylık vadesinde değerlendirdiğimizde ise 36.000 TL tutarında bir fark oluştuğunu söyleyebiliriz."

YILLIK DEĞER ARTIŞI YÜZDE 30

Endeksa CEO 'su Görkem Öğüt, "Konut fiyatları zaten bir süredir artıştaydı. Pandeminin yarattığı yeni yaşam koşullarının hareketliliğe ve dolayısıyla konut talebinde artışa sebep olması, inşaat maliyetlerinin artması ve yeni yapılan konut adedindeki düşüş bu artışın temel sebepleri olarak öne çıkmakta. Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 30 seviyesinde, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 483 TL, ortalama konut fiyatı 452 bin 790 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 20 yıl. 3 büyük şehre baktığımızda, İstanbul ’da yıllık değer artışının yüzde 26, ortalama metrekare satış fiyatının 5 bin 111 TL, ortalama satış fiyatının 577 bin 543 TL, geri dönüş süresinin ise 22 yıl olduğu görülüyor. Ankara ’da yıllık değer artışı yüzde 24, ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 624 TL, ortalama konut fiyatı 341 bin 120 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 18 yıl. İzmir ’de yıllık değer artışı yüzde 31, ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 605 TL, ortalama konut fiyatı 575 bin 625 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 23 yıl" açıklamasında bulundu.

Artışın faize bağlanmasını değerlendiren Öğüt, "Faiz indirimi üzerinden henüz 1 hafta geçti. Bu kadar kısa bir zaman içerisinde konut fiyatlarında değişimi gözlemlemek ve yorum yapmak mümkün olmaz, fakat uzun vadede faiz indiriminin fiyatları artırmasını bekliyoruz. Özellikle kamu bankaları tarafından başlatılan faiz indirimi özel bankalar tarafından da devam ettirilirse fiyat artışını daha fazla gözlemleriz. Geçtiğimiz sene Haziran ayında öncelikle kamu bankaları, sonra özel bankalar tarafından da yapılan faiz indirimi sonrasında da konut satış adetlerinde ve aynı zamanda fiyatlarda da artış gözlemlemiştik" dedi.

"EN AZ 1 YIL DEVAM EDECEK"

'Şu an sektörde konut stoku sıkıntısı yaşanıyor, stok azaldı' diyen Öğüt, "Bu yüzden başka amaçla üretilmiş gayrimenkullerin konuta çevrilmesi veya yeni konut üretiminin arıtılması sıklıkla konuşulan iki konu. Yeni konut üretim maliyetinde Döviz bazında artışın yanı sıra kurda da ciddi artış oldu, dolayısıyla önümüzdeki dönemde de konut satış fiyatlarında artışın en az 1 yıl daha devam edeceğini söyleyebiliriz" ifadesinde bulundu.

Aydın, Öğüt artışın hangi dönemlerde yapıldığıyla alakalı ise şunları söyledi: "Konut fiyatlarında genelde Eylül ayı öncesi okullar açılmadan önce ve bahar aylarında yazlık bölgelerde artış gözlemliyoruz. Geçtiğimiz 2 yılda pandeminin etkisi ile bu trend biraz bozuldu. Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışmanın da yaygınlaşması ile öğrencilerin yoğun olduğu illerde artış düşük kalırken, yazlık bölgelerde önemli oranlarda artışlar gözlemledik. Endeksa verilerine göre son bir yılda en fazla artış Muğla Antalya ve Balıkesir gibi yazlıkların yoğun olduğu illerde görüldü."

"SATIŞLARA OLUMLU YANSIYACAK"

Öğüt faiz indiriminin satışlara olumlu yansıyacağını belirtirken, "Faiz indirimi bireylerin daha uygun koşullarla ev sahibi olmasını sağlıyor, dolayısıyla satış adetlerinde artış bekliyoruz. Fakat konut fiyatlarının hali hazırda çok artmış olması ve stokun azalması sebebiyle satış adedindeki artışın geçtiğimiz sene yapılan faiz indirimindeki kadar yüksek olmayacağını söyleyebiliriz. Ama mutlaka satış adetlerini olumlu yönde etkileyecektir" açıklamasında bulundu.