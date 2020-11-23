Bankada parası olana güzel haber... Oranlar değişti, fark arttı! Yatıran kazanıyor

Parasını Türk Lirası'nda değerlendirenler kazanıyor! Fark arttı. Faiz farkı 463 liraya çıktı. Stopaj avantajı ise yılbaşına kadar devam edecek. Tüm Türkiye Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmişti. Karar sonrası bankaların mevduat hesap faiz oranlarının nasıl değişeceği araştırılıyordu. Bankalardan parasını mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için güzel haber geldi. Faiz oranları yükseldi, mevduat hesabının faiz getirisi arttı. Tasarruflarını Türk Lirası’nda değerlendirenler farklı bankalardan seçenekleri kullanabiliyor. 100 bin liralık mevduatta bankalar arasındaki faiz farkı 463 liraya kadar yükselebiliyor.

Milyonlarca vatandaş günlerdir bankaların mevduat hesabı faizlerinin ne kadar yükseleceğini merak ediyordu. Nakit parasnı değerlendirmek isteyenler döviz yerine Türk Lirası'nı tercih etmeye başladı. Değişen faiz oranları ile Türk Lirası'na yatıranlar daha fazla kar elde etmeye başladı. Merkez Bankası kararı sonrası bankalar faiz oranlarını tek tek duyurdu. Bankların mevduat faizleri yükseldi. Vatandaş TL'ye yöneldi. Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta yaptığı politika faizindeki artış mevduat faizlerine yansıdı. Yatırımlarını Türk Lirası olarak yapanlar için bankalar yüzde 15.50’ye varan oranlarda faiz imkanı sağlıyor. Yılbaşına kadar geçerli olan stopaj avantajı da devam ediyor. Peki parasını hangi bankaya yatıran daha çk kazanıyor. Bankadaki mevduatlar 150 bin liraya kadar devlet garantisi altında. Bankalar arasındaki faiz farkı nedeniyle 100 bin liralık mevduatta faiz getirisi 463 liraya kadar azalabiliyor.

İşte bankaların mevduat faizi oranları: