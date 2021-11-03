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Faiz artışı ile ilgili flaş açıklama! Enflasyon artışına rağmen...

AA |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 15:39 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 15:39

Faiz artışı olmayacak. Önemli bir açıklama yapıldı. Gelecek yıl faiz artışı öngörülmüyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde faiz artırım koşullarının gelecek yıl karşılanmasının muhtemel olmadığını söyledi.


Lagarde, Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen bir etkinlikte  Avrupa'da ekonomik toparlanma ve dayanıklılığına ilişkin değerlendirmelerde  bulundu.
 
Avro Bölgesi’nde faiz oranlarının artırılması için açıkça 3 şart  ortaya koyduklarını anlatan Lagarde, “Mevcut enflasyon artışına rağmen, orta  vadeli enflasyon görünümü ılımlı olmaya devam ediyor ve bu nedenle, önümüzdeki  yıl 3 ön koşulun da karşılanması çok muhtemel değil.” dedi.
 
Lagarde, Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nı (PEPP) ekonomileri  desteklemek için devam ettirdiklerini hatırlatırken, PEPP'ten sonra da para  politikasının toparlanmayı ve ECB’nin enflasyonun hedefine doğru sürdürülebilir  şekilde dönmesini desteklemesinin önemli olmaya devam edeceğini vurguladı.
 
Satın alma gücünün artan enerji fiyatları tarafından daraltıldığı bir  zamanda kredi koşullarının aşırı sıkılaştırılmasının ekonomik toparlanma için  “ters rüzgar” oluşturacağı uyarısında bulunan ECB Başkanı Lagarde, enflasyon  tahminiyle ilgili artan piyasa belirsizliği, yurt dışı politika faiz oranı  beklentilerinin Avro Bölgesi'ndeki politika faizi beklentilerine etkileri  nedeniyle piyasa faiz oranlarının son haftalarda yükseldiğini vurguladı.
 
  
 

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