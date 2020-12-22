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Faiz artışı ile ilgili çok önemli açıklama! Merkez Bankası...

AA |  22 Aralık 2020 Salı - 14:53 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 15:21

Tüm gözler perşembe günü yapılacak toplantıya çevrildi. Faiz artışı olacak mı? Ekonomistler, yılın son PPK toplantısında faiz artışı olacağını öngörüyor. Faizin 150 baz puanlık bir artırımla yüzde 15'ten yüzde 16,5'e çıkarılması bekleniyor.


Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık Perşembe günkü toplantısında fiyat istikrarı  vurgusu yapılacağını, ek sıkılaştırma adımı atılacağını tahmin ediyor. 
 
Ekonomistler, TCMB'nin Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştireceği  yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir  hafta vadeli repo ihale faiz oranında 75-200 baz puanlık artış olabileceğini  belirtti.
 
 Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek, konuya ilişkin AA  muhabirine yaptığı açıklamada, politika faizinin 150 baz puan güncellenerek yüzde  16,5 seviyesine yükseltilmesini beklediklerini söyledi.
 
Kasım ayının ikinci yarısı itibarıyla beliren ve her anlamda etkisini  göstermeye başlayan yeni Ortodoks TCMB para politikasının güçlenerek 2021 yılının  öngörülebilir zaman aralığında, ilk yarısı süresince, etkili olacağını belirten  Gödek, Türk lirası ve cinsinden değerlenen varlıklara yönelik 6 Kasım haftasından  bu yana paylaştıkları olumlu düşüncelerinde henüz herhangi bir değişiklik  olmadığını söyledi.
 
Gödek, negatif değerlendirme yapmak için ellerinde kayda değer gelişme  olmadığını düşünmekle birlikte ülke risk primindeki düşüş ve yabancı sermaye  girişindeki ivmenin artarak gelecek dönem içerisinde de devam edeceği bildirdi.
 
Kasım ayı PPK toplantısından bu yana Türk para politikasında somut  anlamda önemli değişiklikler olduğunun altını çizen Gödek, şunları kaydetti:
 
 "Resmin pozitif anlamda farklı bir noktaya evrilmesinde kuşkusuz en  önemli pay TCMB cephesindeki sıkı para politikası duruşu, fiyat istikrarı,  şeffaflık ve öngörülebilirlik kavramlarına yönelik frekansı artan eğilim olurken,  genel olarak ekonomi üst yönetimdeki farklılaşma ve siyasi cepheden gelen piyasa  dostu açıklamaları da göz ardı etmemek gerekiyor. Kasım ayı enflasyonunun piyasa  beklentilerinin üzerinde yükseliş göstermesi mevcut projeksiyonların da piyasa  katılımcıları nezdinde 1-2 puan aralığında yukarı yönde güncellenmesini elzem  kıldı. Türk lirasının sepet kur nezdinde 2020 yılı ortalama değişimi yüzde 25  seviyesinde bulunuyor ve bu düzey dahi mevcut hali ile birlikte 2018'deki yüzde  36'lık artışın ardından en yüksek seviyeye işaret ediyor."
 
 
"Politika faizinde 150 baz puanlık artış olabilir"
 
Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen de politika  faizinin 150 baz puanlık bir artırımla yüzde 15'ten yüzde 16,5'e çıkarılmasını  beklediklerini söyledi.
 
Kasım ayı enflasyon gerçekleşmelerinin PPK toplantısında ek  sıkılaştırma ihtiyacına işaret ettiğini belirten Gökşen, kasım ayında TÜFE  artışının, yüzde 2,3 ile piyasa medyan beklentisi ve kurum tahmini olan yüzde 1  seviyesinin oldukça üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.
 
Gökşen, söz konusu gerçekleşmenin TCMB'nin ekim ayı sonunda  yayımladığı Enflasyon Raporu'ndaki enflasyon tahmin patikasına göre de kasım  ayında bir sapmaya işaret ettiğini bildirdi.
 
Aralık ayında yıllık enflasyonun, baz etkisi ile hafif bir düşüş  gösterse bile yine aynı nedenlerden 2021'in ilk yarısında yüzde 14,5-15 aralığına  kadar çıkabileceğini ifade eden Gökşen, "TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın, geçen hafta  gerçekleşen 2021 Yılı Para ve Kur Politikası toplantısına ilişkin sunum ve  soru-cevap boyunca fiyat istikrarının önemine ilişkin vurgulama yapmasının önemli  olduğunu düşünüyoruz. Çizilen bu resim çerçevesinde yakın vadede ek sıkılaştırma  gerekliliğinin öne çıktığını düşünüyoruz. Sıkı para politikasına ilişkin yapılan  vurgu akabinde 24 Aralık PPK toplantısındaki faiz artırımı beklentimizi  yineliyoruz." şeklinde konuştu.
 
"TCMB'den 200 baz puanlık bir artış gelebilir"
 
Econs Kurucu Ortağı ve ekonomist Ferhat Yükseltürk ise geçen hafta  yapılan toplantıda, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın, "enflasyon görünümünde yaşanan  bozulma nedeniyle sıkı para politikası duruşu" sinyali verdiğini söyledi.
 
Açıklamalar sonrası TL varlıklarda faiz artırım beklentisinin  arttığını, buna bağlı olarak TL'de değer kazancı yaşandığını ifade eden  Yükseltürk, "Bu anlamda bu toplantıda piyasa beklentilerine paralel bir faiz  artışı geleceğini ve artışın TCMB'nin kasım ayından bu yana ağır ağır kazanmaya  başladığı kredibilitesini destekleyeceğini düşünüyorum. Aslında kasım ayından bu  yana yurt dışı yatırımcı nezdinde olumlu bir hava mevcutken yurt içi yerleşikler  tarafında halen mevcut seviyelerin döviz tevdiat hesabını (DTH) azaltmak yerine  DTH portföyüne daha da eklemek için fırsat görülmesi şu anda para politikası  açısından en önemli risk unsuru." şeklinde konuştu.
 
Yükseltürk, TCMB Başkanı Ağbal'ın geçen hafta yaptığı açıklamalar  sonrasında ve 2021'in ilk yarısında TÜFE'nin yüzde 15'in de üzerine çıkacağı  beklentisine paralel olarak bu toplantıda TCMB'nin 200 baz puanlık bir artış  yapabileceğini söyledi.
 
Ocak ayıyla birlikte aktif rasyosunun da ortadan kalkmasıyla mevduat  faizlerinde yüzde 20'lerin üzerinin rahatlıkla görülebileceğini ifade eden  Yükseltürk, bu durumun da halen güçlü seyreden yurt içi yerleşik döviz talebini  en azından durduracağı tahmininde bulundu.
 
 Yükseltürk, "Tabii burada hemen akıllara 'yurt dışında çıkan yeni  virüs dalgası ve bunun büyümeye olası etkileri nedeniyle faiz artırımının büyüme  ve işsizlik tarafındaki olumsuz etkisi ne olacak' şeklinde soru işaretleri  gelebilir. Ancak mevcut durumda negatif reel faiz oranları enflasyon ve kur  tarafında kendi kendini besleyen bir döngüye dönüştüğü için TCMB'nin büyümeden  ziyade bu olumsuz döngüyü kırması, büyüme tarafında ise mümkün olduğu kadar  maliye politikaları yoluyla kaynakların etkin desteklenmesi gerektiğini  düşünüyorum." dedi.
 
 
Piyasa beklentisinin altında artırım olabilir
 
Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül,  piyasa beklentisinin TCMB'nin 150 baz puan artırım yapması yönünde olduğunu  belirterek, "Kur volatilitesinin düşmüş olması, mevduatta stopaj indiriminin  uzatılması, otomobilde kredi taksitlerinin azaltılması gibi dolarizasyonun önüne  geçecek önlemlerin TCMB'yi daha düşük oranlı bir artırıma götürebileceğini  düşündüğümüz için bizim beklentimiz 75 baz puan artırım yönünde." diye konuştu.
 
Karar metninde enflasyonla ilgili risklerin halen yukarı yönlü olduğu  ve gerekirse sıkılaştırmaya devam edilebileceği mesajının verilebileceğini  aktaran Şengül, "Piyasa beklentisinin altında bir faiz artışı, kurda hafif yukarı  harekete neden olabilir. Herhangi bir faiz artışının olmaması kurda daha belirgin  bir negatif reaksiyona neden olacaktır." dedi.
 
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi
 
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde  artış olacağını tahmin ediyor. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa  beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
 
Buna göre, 21 ekonomistin tamamına yakını politika faizinde artış  olabileceğini belirtti. 2 ekonomist politika faizinde değişim beklemezken, 19  ekonomist 75 baz puan ila 200 baz puan arasında artış olabileceğini bildirdi.
 
Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin  medyanı 150 baz puan oldu. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten  yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı  belirtilmişti.
 
MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIŞINA GİDERSE PİYASADA NE OLUR?
 
Faiz artırımı ekonomik olarak en çok enflasyonun gerilemesine neden olur. Faiz artırımı yaparak Türk lirasının değer kazanması sağlanır ve sıcak para girişinin sağlanması amaçlanarak iç piyasa rahatlatılmaya çalışılır.
 
Türk lirası değer kazandığından maliyet ve talep enflasyonun engellenmesi beklenir. Enflasyonu düşürmesi önemli bir adım sayılırken, yatırımlarda bir düşüş gözlemlenir. Enflasyonun düşmesine bağlı olarak yatırımcılar için kaynak bulmak zorlaşır ve tüketimde düşüşler yaşanabilir. Buna bağlı olarak büyüme oranında ise yavaşlama gözlemlenebilir.
 
Harcama eğilimi düştüğünden bankalar yüksek faiz uygulayarak müşterilerin bankalara daha fazla yatırım yapmasının önü açılır.
 
FAİZ ARTIRIMI NEDİR?
 
Merkez Bankaları ülkelerin para politikalarını belirler, yani ne kadar para basılacağına ve bankalara verilen paraların faiz kararlarını belirler.
 
POLİTİKA FAİZİ NEDİR?
 
Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirliyor. Belirlenen bu faizlerle iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemek amaçlanır. İşte bu faiz oranına politika faiz oranı denilir. Kısacası, Merkez Bankasının kullandığı politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.
 
  
 

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