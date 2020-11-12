Faiz artırımı olacak mı 2020? 19 Kasım faiz kararı ne olur? Uzman yorumuna göre Merkez Bankası faiz artırımı beklentisi!

Merkez Bankası 19 Kasım’da gerçekleştireceği toplantıyla faiz kararının açıklayacak. Faiz kararının açıklanmasıyla da Kasım ayı politika faizi belli olacak. Gözler Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından yapılacak açıklamada. Peki, Faiz artırımı olacak mı? Merkez Bankası’nın 19 Kasım toplantısı sonrası faiz kararı ne olur? İşte Merkez Bankası faiz artırımı beklentisi…

Merkez Bankası’nın yeni başkanı Naci Ağbal’ın göreve başlamasının ardından ilk PPK toplantısı 19 Kasım’da yapılacak. Piyasaları gözü kulağı faiz kararlarının alındığı toplantıdan çıkacak kararda. Geçtiğimiz günlerde yazılı açıklamada bulunan Ağbal: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır.” ifadelerini kullanmıştı. Peki, Faiz artırımı olacak mı 2020? 19 Kasım faiz kararı ne olur? İşte uzman yorumlarına göre Merkez Bankası faiz artırımı beklentisi…

FAİZ ARTIRIMI OLUR MU?

Goldman Sachs analisti, TCMB'nin 19 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini (1 hafta vadeli repo) 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasını beklediğini bildirdi. Bununla birlikte Türk lirasının cari seviyelerinden daha ne kadar toparlanabileceği konusunda da ihtiyatlı davrandı.

Goldman Sachs analisti Murat Unur, yatırımcılar için hazırladığı bilgi notunda, "Politika yönünün değişmekte olduğu açık, ancak geçmişteki oldukça güvercin görünüm dikkate alındığında Merkez Bankası'nın ne kadar sıkılaştırma yapabileceğini ve bunun ne kadar sürdürebileceğini ölçmek bizim için zor" ifadelerini kullandı.

Ekim ayında bir faiz artırımı yapılmamış olmasının bu belirsizliğin hatırlatıcısı olduğunu belirten Unur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faizin yüksek enflasyonun nedeni olduğu teorisini tekrarlamasının faiz artırımı için "yeşil ışığın" geçici olabileceğine işaret ettiğini de vurguladı.