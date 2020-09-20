20 Eylül 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.112 0.12 EURO 8,9900 0.40
USD 7,5620 0.20 ALTIN 475,470 0.79
CANLI BORSA
TÜMÜ

Faik Öztrak'tan corona virüs açıklamadı

20 Eylül 2020 Pazar - 14:26 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 14:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2'nci Covid-19 testinin de negatif çıktığını bildirerek, ''Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibariyle karantinadan çıktım'' dedi.


CHP'li Öztrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci Covıd testim de negatif çıktı. Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibariyle karantinadan çıktım. Hastalığımda bana moral veren tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Ve kuşkusuz en büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı. Öztrak'ın, 9 Eylül'de koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.
 
 
 

ETİKETLER

CHP Faik Öztrak Öztrak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.