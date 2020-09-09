Faik Öztrak kimdir? Koronavirüse yakalanan Faik Öztrak kaç yaşında, nereli?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Öztrak, "Sağlık durumum şu an gayet iyi" açıklamasını yaptı. Faik Öztrak kimdir? Faik Öztrak kaç yaşında?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Öztrak, "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum," dedi. Faik Öztrak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

FAİK ÖZTRAK KİMDİR?

26 Mart 1954'de Ankara'da dünyaya gelen Faik Öztrak, İstanbul Saint Joseph Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nden kalkınma finansmanı konusunda master derecesi almıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman yardımcısı olarak çaışma hayatına başlamıştır. 1987 yılına kadar süren uzman ve uzman yardımcılığı döneminde kamu iktisadi teşebbüslerinin konsolide finansman dengelerini hazırlamak, kamu maliyesi kapsamında bütçe ve fon dengeleri üzerinde çalışmak ve para ve finans piyasalarına ilişkin analizler geliştirmek temel görev alanları olurken uluslararası kuruluşlarla yürütülen müzakerelerde görev almaya başlamıştır.

Daha sonra sırasıyla Devlet Planlama Teşkilatı'nda Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanlığı, İktisadi Planlama Başkan Vekilliği, İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü, aynı teşkilatta Müsteşar Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Müsteşar yardımcılığı görevini müteakiben 2000 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda çalışmış ve Kurum Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

2001 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra ekonomi yönetimine gelen yeni ekip içinde yer almış ve Hazine Müsteşarlığı görevine atanmıştır. Bu dönemde uygulanmaya başlanan Türkiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının hazırlanmasında, uygulanmasında ve uluslararası kuruluşlarla müzakeresinde bürokrasi içinde en üst seviyede koordinasyon görevini üstlenmiştir.

Faik Öztrak 2003 yılında Hazine Müsteşarlığı görevinden ayrıldıktan sonra Milliyet gazetesinde haftada iki defa ekonomi politikaları üzerine köşe yazıları yazmaya başlamıştır. Aynı dönemde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü'nde konuk öğretim üyesi olarak “Makro Ekonomi ve İstikrar Programları” konulu dersi vermiştir. Öztrak, Bahçeşehir Üniversitesi'nde de bir dönem ders vermiştir. Faik Öztrak'ın Milliyet gazetesinde yayımlanan yazıları yanında son dönemde diğer uzmanlarla birlikte Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi (CEPS) için yazdığı Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliği üzerine makaleleri bulunmaktadır.

Eski İçişleri Bakanı Mustafa Faik Öztrak’ın torunu, TRT’nin ilk genel müdürlüğünü yapmış Adnan Öztrak ile Devlet Bakanlığı, Fahri Korutürk ve İhsan Sabri Çağlayangil dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yapmış İlhan Öztrak'ın yeğeni, eski İçişleri Bakanlarından Orhan Öztrak'ın oğludur.