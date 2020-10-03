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Fahriye Evcen paylaştı! Takipçileri hemen fark etti
Oyuncu Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak evinin bahçesinde, doğal haliyle çekilmiş pozlarını Instagram'dan paylaştı. Ancak giydiği kırmızı gömleğin etiketini üzerinde unutan Evcen'e takipçilerinden uyarı geldi.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Fahriye Evcen, Instagram hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.