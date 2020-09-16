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Fahriye Evcen o iddialarla ilgili konuştu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yeni aldıkları 2 milyon lira değerindeki Porsche marka araçlarıyla önceki gün Etiler’deydi. Ünlü oyuncu bölüm başına 130 bin lira talep ettiği iddiasına cevap verdi.
Elbet Restoran’da yemek yiyen çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. “Kuruluş Osman” dizisinin yeni sezonu için saçlarını kestirip sakal bırakan Özçivit, “Çok rahat” diyerek yeni imajını sevdiğini söyledi.