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Fahriye Evcen o iddialarla ilgili konuştu

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yeni aldıkları 2 milyon lira değerindeki Porsche marka araçlarıyla önceki gün Etiler’deydi. Ünlü oyuncu bölüm başına 130 bin lira talep ettiği iddiasına cevap verdi.

Fahriye Evcen o iddialarla ilgili konuştu Elbet Restoran’da yemek yiyen çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. “Kuruluş Osman” dizisinin yeni sezonu için saçlarını kestirip sakal bırakan Özçivit, “Çok rahat” diyerek yeni imajını sevdiğini söyledi.
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