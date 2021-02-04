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Fahriye Evcen'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Fahriye Evcen'in alacağı ücret dudak uçuklattı! Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sonunda beklenen imzayı attı ve ekranlara dönme kararı aldı.
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