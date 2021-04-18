Fahriye Evcen: Haydi yaz gelsin

"Hadi yaz gelsin" notunu düştüğü paylaşımında fltre kullanan Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı.

KARAN İKİ YAŞINDA

Koronavirüs pandemisi nedeniyle vakitlerinin büyük bir kısmını evlerinde geçiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan, geçtiğimiz günlerde iki yaşına basmıştı.

Karan'ın doğum gününü evlerinin bahçesinde kutlayan ünlü çift, mutlu anlarını da takipçilerinin beğenisine sunmuştu.