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Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes şok oldu! Resmen kopyası
Fahriye Evcen, sosyal medyadan üzerinden çocukluk fotoğrafını paylaştı. Bunun üzerine Evcen ve Özçivit çiftinin oğulları Karan için takipçilerinden "Karan annesinin kopyasıymış" gibi yorumlar yağdı.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, sekiz yıl önce "Çalıkuşu" adlı dizide tanışarak, aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı.