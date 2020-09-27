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Fahriye Evcen Burak Özçivit'in kardeşiyle barıştı mı?

27 Eylül 2020 Pazar - 10:17 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 10:17

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’la, ailesinin Keşan Erikli’deki yazlığına gitti.


 
Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’la, ailesinin Keşan Erikli’deki yazlığına gitti. Oyuncunun annesi ile babası, oğlu, gelini ve torunu gelmeden önce evi dezenfekte ettirdi. Daha önce sosyal medya hesaplarından birbirlerini silen Özçivit’in kardeşi Burçin Özçivit’in de aynı evde tatil yapması, barıştıklarını ortaya çıkardı. 
 
 

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Burak Özçivit Fahriye Evcen karan
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