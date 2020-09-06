Fahriye abla şiiri kime aittir? Fahriye abla şiirinin şairi…

Fahriye Abla; Ahmet Muhip Dranas'ın, ilk kez 1935 yılında, Varlık dergisinde yayımlanan şiiri. Ünü belki de şairin ününü aşan, Dranas'ın en sevilen şiirlerinden biri olan eser 1984 yılında sinemaya uyarlandı.

71 yıllık yaşamında, birbirinden kıymetli şiirlerin yanı sıra Fahriye Abla şiirinin sahibi usta şair Ahmet Muhip Dıranas Milli Eğitim Bakanlığı’nın 100 edebiyatçısı arasında görülüyor.

AHMET MUHİP DIRANAS KİMDİR?

1909 doğumlu Türk şair ve aynı zamanda yazardır. Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi ünlü yazarların düşüncelerinden etkilenmiştir.

Ahmet Muhip Dıranas'ın Kısaca Hayatı

1909 yılında Sinop'ta dünyaya gelen Ahmet Muhip Dıranas, Sinop'un Erfelek ilçesinde büyümüştür. Eğitimine Erfelek ilçesinde başlamıştır. İlkokul eğitimini Sinop'ta tamamlamış daha sonra ise ortaokul eğitimi için Ankara'ya gitmiştir. Ankara'da ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Erkek Lisesi'ne kaydolmuştur. Ankara Erkek Lisesi'nden 1929 yılında mezun olmuştur. Ankara Erkek Lisesi'nde ki hocaları Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar'dı. Liseden mezun olduktan sonra Hakimiyet-i Milliye gazetesinde çalışmaya başladı.

Üniversite eğitimi için üniversite sınavlarına hazırlanır ve Hukuk bölümünü okumaya karar verir. Sınavları kazandıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesine kaydolur. Hukuk eğitimine devam ederken 2. sınıfta güzel sanatlar akademisi memuru olarak İstanbul'a davet edilir. Böylece Hukuk eğitimi yarı da kaldı. Üniversite eğitimini İstanbul'da tamamlamaya karar verdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesine kaydolur. Edebiyat fakültesinde tercihe ettiği bölüm ise Felsefe idi. Üniversite eğitimi devam ederken halkevler, resim ve heykel müzelerinde, çocuk esirgeme kurumlarında çeşitli görevlerde çalışmıştır. Anadolu Ajansı kurulduktan sonra devlet tiyatrosunda üst rütbeye getirildi.

İstanbul'dan 1939 yılında ayrılarak üniversite eğitimine ilk başladığı şehir olan Ankara'ya geri döner. Cumhuriyet Halk Partisi kisvesi altında Halkevleri ve sanat yayınlarını yönetir. Bir dönem İş Bankası yönetim kuruluna da getirilmiştir. Yazmış olduğu şiirleri çeşitli dergilerde yayınlanmaya başlamıştır. Aynı zamanda bir yandan da Anadolu Ajansında yönetim kurulu üyeliği yapmaktaydı. Siyasete atılmaya karar veren Ahmet Muhip Dıranas zafer adlı gazetede ilk yazılarını yazmaya başladı. Milletvekilliğine adaylığını koysa da seçilememiştir. Ahmet Muhip Dıranas rahatsızlanarak 21 Haziran 1980 yılında Ankara'da vefat etmiştir. Vefat etmeden önce vasiyeti üzerine Sinop şehrinde toprağa verilmiştir.

Ahmet Muhip Dıranas'ın Eserleri (Kitapları)

- Yazılar

- Oyunlar Gölgeler

- Yazılar, Toplu Yazıları

- Şiirler

Ahmet Muhip Dıranas'ın Sözleri

" Ne şiir kaldı, ne de aşk, ne de beklenti... "

" Ey unutuş, kurtar bu gamlardan. "

" Bekleyeceğim elbette gelişini. Yaşamak başka nedir?

" Ruhum gemiler uğramaz bir liman... "

" Her şey uyuduğu zaman kıracak zincirlerini. Gecede uyanık duran. "

" Yaşadım sanırım ben orada bir zaman, çıplak atlarda bir kadınla yan yana. "

" Varmak istediğim uzak limana gemiler beni almadan kalkıyor. "

" Yağmurlar dindiği zaman geleceksin. "

" Ne zaman perdelese içlerini bir buğu, Ölümüm güzelliği özlemim yorgunluğu. "

" Her şey değişiyor, kalbim bile. "

" Şüphe, çilelerimizin en büyüğüdür. "

Ahmet Muhip Dıranas'ın Şiirleri

- Serenad

- Fahriye Abla

- Olvido

- Bayrak

- Büyük Olsun

- Kar

- Adamlar

- Bahar Şarkısı

- Her Günkü Şarkım

- Ayaklar

- Gerçek

- Hatıra

- Ayrılış

- Kara Gözlerin

- Dar Ağacı

- Selam

- Testi

- Ay Işığı

- Gece

- Portre

- Ben Bir Yıldızım

- Ağıt

- Aynalar

- Her Şey Uzaktadır

- Titrek Bir Damladır

- Balad

- Yaşarken

- Sen ve Gökyüzü