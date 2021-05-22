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Fahrettin Altun paylaştı.. Erdoğan, Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar makam aracını kullandı

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA  |  22 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:12 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 17:16

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracını Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar sürdüğü anlara ilişkin video paylaştı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar makam aracını kendisi sürdü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, o anların videosunu "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır" notu ile paylaştı.Erdoğan'ın dün Hasdal'da yol açılışının ardından makam aracının sürücü koltuğuna geçmişti. Erdoğan, cuma namazını kıldığı Fatih Camii'ne kadar aracı kullandı. Erdoğan'ın yanında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yer aldı.Erdoğan makam aracını sürerken yol kenarındaki vatandaşlara da el salladı. Yağmur altında ilerleyen  Erdoğan'ın "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" dediği duyuluyor.
 

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