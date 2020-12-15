Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki nedeniyle ABD 'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama kararının, mantıksız ve neticesiz olduğu gibi ortaklık ruhuna da aykırı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bütün adımlarını, herhangi bir ülkeyle gerilim oluşturmak için değil, milli güvenliğini sağlamanın yanı sıra bölgesel ve küresel istikrarı desteklemek amacıyla attığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti: