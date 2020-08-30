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Fahrettin Altun: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir

DHA |  30 Ağustos 2020 Pazar - 3:04 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 3:04

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimize katil deme cüretini gösterenler, devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir." dedi.


İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimize katil deme cüretini gösterenler, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlar devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir." ifadelerini kullandı. 
 

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