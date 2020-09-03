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Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a sert mesaj: Bedelini ödersiniz

03 Eylül 2020 Perşembe - 0:32 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 0:32

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan makamlarına sert eleştiride bulundu. Altun, ''Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz.'' ifadelerinde bulundu.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan makamlarına sert eleştiride bulundu. Altun, ''Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz.'' ifadelerinde bulundu.
 
Fahrettin Altun'un paylaşımı:
 
''Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı’nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir.
 
Meis’te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz. Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye’de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür.''

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İletişim Başkanı Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun
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