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Fahrettin Altun'dan "müjde" açıklaması

20 Ağustos 2020 Perşembe - 12:11 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 12:11

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" dedi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. 
Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. 
Hep birlikte, heyecan içinde sayın  Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz." açıklamasını yaptı.
 

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun müjde
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